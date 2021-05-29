"А что?" Обзор новостей: Путин создает курорты на Северном Ледовитом океане!

Обзор новостей с Анатолием Барановым, главным редактором ФОРУМа.мск

1 Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи завершились

«Переговоры только что завершились», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Отмечается, что встреча продлилась более пяти часов.

И это, собственно, вся официальная информация. По итогам переговоров заявления для прессы запланированы не были.

Судя по кадрам протокольной хроники, дяденьки неплохо покушали. Обращает на себя внимание прекрасная посуда в Бочаровом ручье. А вот сервировка стола показалась мне несколько небрежной, возможно, нарочно.

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться.

На этом, наверно, все о российской внешней политике.

2 Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил

Глава Минобороны Сергей Шойгу показал президенту России Владимиру Путину макет здания музея вооруженных сил в форме объемной звезды, которое планируется построить в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке. Площадь комплекса составит 150 тысяч квадратных метров. Это будет самый крупный музей мире.

По словам министра обороны, разные зоны в комплексе могут быть посвящены Первой мировой войне, Бородинской битве, обороне Брестской крепости и другим событиям. "Мы делаем это для того, чтобы 740 тыс. экспонатов, которые у нас в разных музеях в запасниках, могли выставить для наших граждан, соотечественников, чтобы можно было показать все это", - отметил Шойгу.

Когда планируется начать строительство и в какую сумму обойдется реализация этого проекта министр не уточнил.

Между тем, создатель много нашумевшей "Арматы" - АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) в 2020 году сократил затраты на оплату труда на 22%, или на 2,5 млрд руб., в сравнении с предыдущим годом. Это следует из отчетности компании по итогам прошлого года.

Численность сотрудников компании по итогам 2020 года сократилась на 326 работников и составила 29 748 человек, зафиксировано в документе. Несмотря на это, средняя арифметическая величина заработной платы в 2020 году в сравнении с 2019-м в АО все равно снизилась — на 21%.

И «Армата» в этом году на вооружение точно не поступит, там программа испытаний на года два-три в лучшем случае.

Может, сразу в новый музей? А что?

3 Русская православная церковь борется с духами зла и намеревается отказаться от благословения оружия,

но собирается продолжить благословлять христиан на исполнение воинского долга, – соответствующий документ принял пленум ее Межсоборного присутствия, сообщил в интервью РИА Новости его член, представить РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).

Пленум проходит в храме Христа Спасителя в Москве 26-28 мая с участием патриарха.

Документ "О благословении православных христиан на исполнение воинского долга" был подготовлен комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия и представлен на широкое обсуждение на общецерковных ресурсах в интернете.

"В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет", - сказал отец Филипп.

При этом, по его словам, "оружие может окропляться святой водой - как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность".

"Мы не должны забывать, что в мире действуют духи зла, стремящиеся причинить вред людям и погубить их. Как раз, в чине благословения воинов Церковь, в том числе молится о защите их от духов зла ", - пояснил священнослужитель.

Какие важные вопросы решает у нас церковь!

Например, борьба с духами зла. Важнейший вопрос современности. А что?

Или вот благословлять или только окроплять с целью ответственного хранения? Духи зла не дремлют, и могут подтырить что из воинского имущества.

Примеров масса - да хоть бы и взрывы на воинских складах в Врбетице. Явно ведь не окропляли, и вот результат - духи зла учинили безобразие.

А с другой стороны - как же ядерный щит Родины? Можно ли оставлять его без церковного благословения?

PS. Небольшой офтоп - а как же у нас обстоят дела с освящением медицинских масок? Ведь духи зла легко могут проникнуть через неосвященную маску и нанести непоправимый вред человеку.

Нужно в обязательном порядке требовать освящения масок церковью, и сертифицировать этот процесс, чтобы избежать ложного и даже фальсифицированного освящения. Куда смотрит Роскомнадзор? Они что там - не православные что ли?

4 Правительство хочет запретить пластиковые тарелки и трубочки

В России могут запретить использование отдельных видов пластиковых изделий, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко: "Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда", — сказала она на заседании Невского международного экологического конгресса.

Интересно, а чем я буду в ухе ковыряться? Вилкой?

Сегодня в каждом доме, где есть женщина, обязательно есть и ватные палочки. В косметических целях. Ну и в медицинских иногда - зеленкой помазать, то-сё...

Как-то они так в своем правительстве очень легко обходятся с бытовыми привычками граждан.

А в чем есть на улице? Таскать с собой фарфоровую посуду или по старинке, на газете "Правда"? Так ее счейчас еще и не купишь, опять же польза типографсой краски в рационе россиян вызывает вопросы.

Про трубочки вообще молчу. Вот как без трубочки пить кофе за рулем? Один раз вылить себе на пузо кипяток на скорости 130 - и сразу умные мысли об упразднении трубочек пройдут как с белых яблонь дым. У меня опыт имеется…

Хотя верю, что у нашего правительства еще много разных задумок. А что? Гугл можно запретить, а пластиковый стаканчик нельзя?

Как еще до презервативов руки не дошли...

5 Россиян хотят отправлять к Северному Ледовитому океану вместо поездок на теплое море

На севере Красноярского края может быть создан «туристический конвейер», заявил помощник президента РФ Игорь Левитин.

По его словам, государство планирует подготовить к заходу больших круизных лайнеров порт Дудинка - самый северный международный морской порт в России, который строили в 1930-х для снабжения строящегося Норильского горно-металлургического комбината.

Строили Норникель «туристы» по линии ГУЛАГа.

И вот сейчас Левитин, бывший министр, кстати (цитата): «Одна группа туристов приходит по Енисею, отдыхает в Дудинке и Норильске. Другая - прилетает самолетом, отдыхает здесь, садится на судно и уходит в Красноярск».

Под песню: «Я помню тот Ванинский порт…»

Что касается поездок в отпуск за границу, то это следствие «пропаганды», под которую граждане РФ попали в 90-х, считают в правительстве.

А когда я был студентом, мы ездили с палатками в Крым – билет в плацкартном вагоне до Симферополя стоил 7 рублей по студенческой скидке, а стипендия была 45. За границу тогда не ездили.

И была у нас шутка про отдых на курортах Баренцева моря. Мол, доездимся… Н-да, ребята… Не надо было так шутить.

6 Россияне стали чаще брать на работу «тормозок»

По сравнению с доковидным временем россияне стали реже обедать в кафе и ресторанах и чаще брать на работу еду из дома, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе участвовали 2 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет, работающих на территории работодателя.

Ну, ничего, президент тоже ходит со своим чайником и в кафе не обедает. Правда, по другой причине. Денег у него, наверно, хватает.

7 «Российские железные дороги» (РЖД) заменят вагоны-рестораны, от которых они ранее решили отказаться, вагонами-бистро.

Вместо приготовления еды на кухне вагона-ресторана теперь в вагон-бистро будут загружать стерильные контейнеры с уже готовыми блюдами. Их останется только разогреть и сервировать для подачи.

Честно говоря, убого.

Люди чего-то не понимают, что-то у них с эстетическим чувством. Давайте вообще везде заменим рестораны на фастфуд. А что?

8 МЧС предложило наказывать собственников пляжей за отдыхающих с животными

МЧС предложило ввести административное наказания за отдых на пляже с животными. Об этом рассказал начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам Андрей Печенин, передает ТАСС.

МЧС направило предложение в Минюст, чтобы его включили в проект нового КоАП.

В России на федеральном уровне запретили приводить на пляж животных с января 2021 года. Исключение сделано для собак-поводырей – захочет слепой искупаться, как же ему без собаки...

В то же время, как отмечает ТАСС, сейчас ответственность для отдыхающих на пляжах с животными в КоАП не прописана.

Помимо отдыха с животными МЧС запретило на федеральном уровне ряд других действий. Так, россияне больше не могут плавать на предметах, которые не предназначены для этого (например, на бревнах или лежаках), притапливать буйки, «допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся».

Хотя в свете развития отдыха на курортах Баренцева моря эти ограничения могут быть и излишними.

Почему, например, нельзя приходить на пляж с ездовыми собаками? А ныряние при толщине льда больше метра все равно затруднительно.

9 В Нур-Султане строители создали независимый профсоюз «Умит»

20 мая рабочие получили документ, подтверждающий официальную регистрацию организации.

Кайрат Айдар, строитель из Туркестанской области, с 2011 года работающий оператором башенного крана, говорит, что на создание профсоюза строителей вынудила текущая ситуация с правами рабочих.

В 2021 году автокрановщики и операторы башенных кранов уже около 10 раз выходили на протесты, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы.

10 В Румынии пресекли украинскую контрабанду оружия

В Румынии пограничники задержали гражданина Украины, который вёз в грузовике почти 3000 револьверов с патронами к ним. Оружие было спрятано в тайнике среди мебели, матрасов и продуктов питания.

МВД Украины в своём ТГ-канале заявило, что оружие прибыло с территории Турции.

По документам грузовик перевозил мебель и продовольственные товары из Турции для одной из украинских компаний, настаивает Румыния.

А меня вот удивляет масштаб. Все-таки револьвер не товар повседневного спроса, это ж какой должен быть рынок нелегального оружия… Хотя, может, на современной Украине уже и товар повседневного спроса. Деду на дачу, ребенку в школу. А что?

11 Металлурги Алчевского металлургического завода предъявили ультиматум главе Луганской республики

«Леонид Иванович! – Обращаются бастующие металлурги к главе республики Леониду Пасечнику.

- Мы рабочие Алчевского металлургического комбината, которых вы даже не поздравили со 125-летием нашего комбината, напоминаем о забастовке, которая длится с 20 апреля. Поводом для нашей забастовки стала четырехмесячная задолженность по заработной плате и действия, направленные на уничтожения нашего комбината».

Виновником этого рабочие называют ЗАО «Внешторгсервис», которому руководство ЛНР в 2017 году предало комбинат во внешнее управление. Хотя формально было объявлено о национализации предприятия.

«Напоминаем, что именно вы тогда исполняли обязанности главы ЛНР в 2017, а позже стали полноценным главой ЛНР, - напоминают рабочие. - В ваших руках имелись и имеются все силовые ресурсы для контроля за деятельностью ЗАО «Внешторгсервис», однако ни прокуратура, ни МГБ, ни кто-либо другой не сделали ничего для того, чтобы остановить огграбление рабочих и уничтожение самого крупного в нашей республике промышленного объекта, которым является Алчевский металлургический комбинат. Всё это является признаком того, что ограбление металлургов и уничтожение АМК проходит с вашего молчаливого согласия».

«Если в ближайшее время наше требование не будет выполнено, то трудовой коллектив Алчевского металлургического комбината поставит вопрос о смене политического руководства ЛНР и обратится ко всем рабочим Луганской Народной Республики с призывом о всеобщей забастовке и формировании своего рабочего правительства», - пишут рабочие.

Отмечу, что рабочие АМК, многие из которых участвовали в боях за независимость республики, не ставят вопрос о возвращении на Украину и тому подобное.

Вопрос ставится о том, чтобы ЛНР была «народной» республикой не только по названию. И не была кормушкой для бывших украинских криминальных олигархов, изгнанных из Киева и нашедших покровителей в Москве.