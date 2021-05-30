Совместное заявление компартий против разработок США новых видов биологического оружия и увеличения военных расходов

Единая Коммунистическая партия Грузии, Социалистическое Движение Казахстана, Коммунистическая партия Пакистана и Социалистическая партия Латвии призывают коммунистические и рабочие партии поддержать и подписать данное совместное заявление против роста военных расходов и разработок новых видов биологического оружия.
Многие страны испытывают сейчас вторую и третью волну пандемии короноваируса, которые вскрыли полную неспособность местных систем здравоохранения, разрушенных приватизацией и рыночными реформами, справиться с эпидемией. Отсутствие адекватных коек в больницах, отсутствие кислорода, отсутствие лекарств и нехватка вакцин привели к чрезмерному увеличению числа смертей. Это результат капитализма, когда миллионы трудящихся оказались под угрозой заболевания, потеряв здоровье, работу или даже жизнь.
В этой ситуации ведущие капиталистические страны вместо увеличения ассигнований для системы здравоохранения только нарастили свои военные бюджеты. В 2020 году военные расходы в мире превысили 1,98 триллионов долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года. США, как самый главный гегемон мирового империализма, потратили на вооружение 778,0 миллиардов долларов, что составляет 39% от общих мировых расходов.
Часть из этих средств идет на разработку оружия наступательной биологической войны. По сведениям американских ученых, опубликованных в прессе, США за последние двадцать лет потратили на индустрию наступательного биологического оружия более 100 миллиардов долларов. 13 тысяч биологов в 400 лабораториях в США заняты созданием новых штаммов боевых микробов-убийц (offensivekillergerms), устойчивых к вакцинам.
В общей сложности американским Пентагоном по всему миру было создано 1495 лабораторий, которые неподотчетны правительствам тех стран, где они работают, а их деятельность непрозрачна. Такие же лаборатории созданы в Украине, Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и других странах. В ситуации обострения международной борьбы и конкуренции накопленные боевые вещества биологического оружия могут быть применены американскими военными в отношении своих противников, что приведет к катастрофическим последствиям.
Вызывает озабоченность, что ведутся новые разработки биологического оружия. В частности, стало известно, что в Казахстане в ряде научно-исследовательских институтов и построенной американцами лаборатории проходят военно-биологические исследования по программе Пентагона, которая называется «Camelsasbiosurveillancesentinels: Riskatthehuman-camelinterface». Объектом изучения являются верблюды как природные переносчики ряда заболеваний в целях использования их в качестве контейнеров по распространению искусственно созданных вирусов.
Утечка или сознательное использование боевых веществ ударят по миллионам жителей и сельскому хозяйству Центральной Азии, Китая и России. Подобные действия американских военных биологов на территории Казахстана противоречат как «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении», так и американского «Закона против биологического терроризма» (BiologicalWeaponsAnti-TerrorismActof 1989, BWATA).
Мы выступаем за немедленное прекращение данных исследований, разработок и производства биологического и других видов вооружений и передачи военных ассигнований на обеспечение всех трудящихся и широких слоев населения бесплатной медицинской помощью и для выдачи вакцин от Covid-19 всем желающим бесплатно и без исключения.
— Требуем обеспечить возможность проверки деятельности международной наблюдателей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и для представителей всех заинтересованных стран на военно-биологические объекты в Казахстане, работающие по программам американского Пентагона.
— Требуем закрытия всех военно-биологических лабораторий США во всех странах мира.
— Средства, расходуемые для разработки биологического и другого смертоносного оружия должны быть направлены на научные исследования для борьбы с пандемией и для развития системы здравоохранения.
- Communist Party of Bangladesh
- New Communist Party of Britain
- Socialist Workers’ Party of Croatia
- Communist Party in Denmark
- Unified Communist Party of Georgia
- Communist Party of Greece
- Communist Party, Italy
- Party of the Communist Refoundation, Italy
- Socialist Movement of Kazakhstan
- Socialist Party of Latvia
- AKFM, Madagascar
- Communist Party of Norway
- Communist Party of Pakistan
- Philippines Communist Party [PKP 1930]
- Communist Party of Poland
- Communist Party of the Russian Federation
- New Communist Party of Yugoslavia
- Communist of Serbia
- Communist Party of Swaziland
- Communist Party of Ukraine
- Union of Communists of Ukraine
Сбор подписей продолжается
http://socialismkz.info/?p=25986
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