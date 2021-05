Совместное заявление компартий против разработок США новых видов биологического оружия и увеличения военных расходов сша война рф Единая Коммунистическая партия Грузии, Социалистическое Движение Казахстана, Коммунистическая партия Пакистана и Социалистическая партия Латвии призывают коммунистические и рабочие партии поддержать и подписать данное совместное заявление против роста военных расходов и разработок новых видов биологического оружия. Многие страны испытывают сейчас вторую и третью волну пандемии короноваируса, которые вскрыли полную неспособность местных систем здравоохранения, разрушенных приватизацией и рыночными реформами, справиться с эпидемией. Отсутствие адекватных коек в больницах, отсутствие кислорода, отсутствие лекарств и нехватка вакцин привели к чрезмерному увеличению числа смертей. Это результат капитализма, когда миллионы трудящихся оказались под угрозой заболевания, потеряв здоровье, работу или даже жизнь. В этой ситуации ведущие капиталистические страны вместо увеличения ассигнований для системы здравоохранения только нарастили свои военные бюджеты. В 2020 году военные расходы в мире превысили 1,98 триллионов долларов, что на 2,6% выше показателей предыдущего года. США, как самый главный гегемон мирового империализма, потратили на вооружение 778,0 миллиардов долларов, что составляет 39% от общих мировых расходов. Часть из этих средств идет на разработку оружия наступательной биологической войны. По сведениям американских ученых, опубликованных в прессе, США за последние двадцать лет потратили на индустрию наступательного биологического оружия более 100 миллиардов долларов. 13 тысяч биологов в 400 лабораториях в США заняты созданием новых штаммов боевых микробов-убийц (offensivekillergerms), устойчивых к вакцинам. В общей сложности американским Пентагоном по всему миру было создано 1495 лабораторий, которые неподотчетны правительствам тех стран, где они работают, а их деятельность непрозрачна. Такие же лаборатории созданы в Украине, Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и других странах. В ситуации обострения международной борьбы и конкуренции накопленные боевые вещества биологического оружия могут быть применены американскими военными в отношении своих противников, что приведет к катастрофическим последствиям. Вызывает озабоченность, что ведутся новые разработки биологического оружия. В частности, стало известно, что в Казахстане в ряде научно-исследовательских институтов и построенной американцами лаборатории проходят военно-биологические исследования по программе Пентагона, которая называется «Camelsasbiosurveillancesentinels: Riskatthehuman-camelinterface». Объектом изучения являются верблюды как природные переносчики ряда заболеваний в целях использования их в качестве контейнеров по распространению искусственно созданных вирусов. Утечка или сознательное использование боевых веществ ударят по миллионам жителей и сельскому хозяйству Центральной Азии, Китая и России. Подобные действия американских военных биологов на территории Казахстана противоречат как «Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении», так и американского «Закона против биологического терроризма» (BiologicalWeaponsAnti-TerrorismActof 1989, BWATA). Мы выступаем за немедленное прекращение данных исследований, разработок и производства биологического и других видов вооружений и передачи военных ассигнований на обеспечение всех трудящихся и широких слоев населения бесплатной медицинской помощью и для выдачи вакцин от Covid-19 всем желающим бесплатно и без исключения. — Требуем обеспечить возможность проверки деятельности международной наблюдателей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и для представителей всех заинтересованных стран на военно-биологические объекты в Казахстане, работающие по программам американского Пентагона. — Требуем закрытия всех военно-биологических лабораторий США во всех странах мира. — Средства, расходуемые для разработки биологического и другого смертоносного оружия должны быть направлены на научные исследования для борьбы с пандемией и для развития системы здравоохранения.



Communist Party of Bangladesh New Communist Party of Britain Socialist Workers’ Party of Croatia Communist Party in Denmark Unified Communist Party of Georgia Communist Party of Greece Communist Party, Italy Party of the Communist Refoundation, Italy Socialist Movement of Kazakhstan Socialist Party of Latvia AKFM, Madagascar Communist Party of Norway Communist Party of Pakistan Philippines Communist Party [PKP 1930] Communist Party of Poland Communist Party of the Russian Federation New Communist Party of Yugoslavia Communist of Serbia Communist Party of Swaziland Communist Party of Ukraine Union of Communists of Ukraine Сбор подписей продолжается



