Дочь Назарбаева, пожар и самоубийство

Эта странная история стала публичной в Швейцарии 20 мая 2021 года. Вкратце: швейцарская компания Алии Назарбаевой дала в долг швейцарскому доктору около миллиона долларов и наложила арест на его дом. Доктор не смог отдать долги и его стали выселять из дома. В отчаянии, доктор забаррикадировался в доме и поджог его, покончив жизнь самоубийством.

ДОЧЬ ПРЕЗИДЕНТА И ПОЖАР НА ВИЛЛЕ ЦЮРИХБЕРГ

Драма в красивом районе Цюриха, врач в долгу перед Казахстаном.

Цюрих

Врач, совершивший самоубийство на вилле Хоттингера, был должен деньги компании, принадлежащей дочери экс-президента Казахстана Назарбаева.

Автор: Корсин Зандер

Алия Назарбаева — младшая дочь самого влиятельного человека в Казахстане — Нурсултана Назарбаева. Она училась в школе-интернате в Швейцарии и сегодня входит в совет директоров компании – пустышки в Швице.

До самого конца 65-летний владелец виллы все еще надеялся спасти свой дом и состояние. Он подал петицию в административный суд Цюриха. Написал рано утром в понедельник еще одно отчаянное электронное письмо властям города Цюриха с просьбой предотвратить принудительное выселение, как сообщает [радио] «20 минут».

Но спустя несколько часов ситуация обострилась. Кардиолог должен был быть изгнан из своего величественного многоквартирного дома в Цюрихберге, в котором также располагался его офис. Мужчина забаррикадировался в доме, поджег его и покончил жизнь самоубийством. [Тушение пожара] стало широкомасштабной операцией полиции и спасательных служб.

ПОМОЩЬ, КОТОРАЯ ДОВЕЛА ДО САМОУБИЙСТВА

Принудительное выселение [доктора] осуществлялось компанией по недвижимости из Цуга, которая приобрела его дом в Цюрихберге на аукционе в октябре прошлого года за 5,8 млн. швейцарских франков.

Именно тогда власти Цюриха обратили взыскание на дом, чтобы погасить долги врача. Поскольку одной только покупной цены было

недостаточно, часть мебели мужчины также должна была быть конфискована и продана с аукциона. Однако из-за пожара большая часть сгорела. Неясно, хватит ли наследства доктора для погашения оставшихся долгов.

КОМПАНИЯ, ОДАЛЖИВШАЯ ДЕНЬГИ ВРАЧУ

Примечательно, кем были кредиторы погибшего: страховые компании, среди них также город Цюрих и компания по медицинским технологиям Kerfuffle AG, расположенная в кантоне Швиц. Согласно выписке из земельного кадастра, именной этой компании врачу задолжал около 940 000 франков, и именно она добилась наложения ареста на его имущество.

Английское слово «kerfuffle» можно перевести как «шум», «беспорядок» или «путаница». Именно так и читается выписка из торгового реестра этого открытого акционерного общества: за последние десять лет это компания трижды меняла свое название и четыре раза переезжала. Цель [создания этой компании] — покупка и продажа компаний. В совет директоров всегда входил Томас Джон Галлахер, ирландский юрист, ставший жителем Цюриха, который раньше работал с Энтони Скарамуччи, бывшим директором по коммуникациям бывшего президента США Дональда Трампа.

Мы не смогли с ним связаться через юридическую фирму, которая предоставила адрес компании Kerfuffle AG. Юристам запрещено давать какую-либо информацию или организовывать контакт с Галлахером, сообщил адвокат по телефону. Но во вторник он пригласил нас в свою квартиру в престижном районе Kreis 1.

Элегантно одетый 72-летний мужчина приветлив, но насторожен. Отвечая на вопросы о своей работе, деньгах, которые [погибший] врач был должен компании Kerfuffle AG, и особенно о втором человеке в совете директоров, Галлахер говорит: «Я это не комментирую». Или: «Мне нечего сказать по этому поводу». Думаю, что такие ответы — это часть его работы.

ДОЧЬ ЛИДЕРА КАЗАХСТАНА

Согласно его профилю на Linkedin, Галлахер зарабатывает на жизнь, управляя деньгами «ultra high net worth individuals», то есть, управляя деньгами «сверхбогатых» людей. Одним из таких людей является вторая фигура, вошедшая в совет директоров Kerfuffle в 2016 году — Алия Назарбаева.

41-летняя женщина является младшей дочерью Нурсултана Назарбаева, который правил Казахстаном в качестве президента почти 30 лет с 1990 по 2019 год. Эта прикаспийская страна получает почти 50 процентов своих государственных доходов от нефти — своего основного экспорта. После экономических проблем в стране Назарбаев сместил правительство и сам ушел в отставку в 2019 году. Однако он по-прежнему возглавляет Совет Безопастности, контролирующий силы государственной безопасности, и в конституции значится как пожизненный «лидер нации». Таким образом, Назарбаев по-прежнему держит власть в своих руках. За 29 лет правления его семья накопила огромное богатство: журналисты с Радио Свободная Европа подсчитали, что в 2020 году клан Назарбаевых приобрел недвижимости в Европе и США на сумму 785 миллионов долларов.

СЕМЬЯ ВЛАДЕЕТ СРЕДСТВАМИ В ШВЕЙЦАРИИ

Назарбаев имеет связь и со Швейцарией. Например, в 1999 году в Швейцарии по подозрению в коррупции было заблокировано 84 миллиона франков, часть из которых, по данным судебных органов США, предназначалась Назарбаеву [в виде взятки]. К 2015 году эта сумма выросла до более чем 115 миллионов франков. В конечном итоге эти деньги были возвращены в Казахстан — в фонд, созданный для этой цели. Родственники Назарбаева также вовлечены в подобные дела. В прошлом году, например, британское правительство хотело конфисковать недвижимость стоимостью 80 миллионов долларов у старшей дочери Назарбаева, потому что это было «незадекларированное богатство». Однако Дарига Назарбаева и ее сын успешно отбились от обвинений.

Сестра Дариги Алия, по данным казахстанских СМИ, училась в школе-интернате в Швейцарии. Она также недавно стала объектом негативных заголовков в своей стране. По слухам, она возглавляет частную компанию, которая собирает обязательные утилизационные сборы в Казахстане. Казахские фермеры борются против этого, потому что деньги, как говорят, просто утекают в карманы Алии Назарбаевой.

НАЗАБАЕВА ИЗОБРАЖАЕТ ИЗ СЕБЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЯ

В Казахстане Назарбаева вкладывает свое состояние в художественные фильмы, которые она сама продюсирует, или в благотворительный фонд. В этом году она учредила премию » Адам бол», которая призвана чествовать людей по всему миру, совершивших героические поступки.

А в Швейцарии? Здесь она единолично контролирует компанию Kerfuffle AG. Почему около 900 000 швейцарских франков перетекли из этой компании к врачу в Хоттингере и какую роль в этом сыграл ирландский адвокат Галлахер? От Алии Назарбаевой также ничего не удалось узнать. Различные попытки связаться с ней ни к чему не привели.