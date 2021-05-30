Коронавирус создан искусственно, но непонятно кем

Британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них есть "доказательства" искусственного происхождения коронавируса, пишет Daily Mail.

По словам специалистов, китайские ученые разработали SARS-Cov-2 в уханьской лаборатории. Затем они попытались "замести следы" таким образом, чтобы все улики свидетельствовали о естественном происхождении вируса, говорится в исследовании. Они пришли к выводу, что китайские ученые совместно с американскими университетами разработали инструменты для создания SARS-Cov-2.

Новость, вообще-то, не новая, многие отметились - я сам писал и говорил тоже самое еще год назад - можно поднять эфиры НТВ, там есть. Но ВОЗ опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, и специалисты ВОЗ назвали утечку SARS-Cov-2 из лаборатории "крайне маловероятной". Все, включая меня, заткнулись.

И вот - новая информация, заткнулись рано...

Но тут вступила в бой тяжелая артиллерия: председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что коронавирус был изобретен теми, кто заинтересован в антипрививочной кампании, о чем сообщил в эфире телеканала «Россия 24»:

«Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, и что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы и в том, чтобы развивалась антипрививочная кампания», — отметил архиерей и логика его была загадочна.

Но возражать просто кощунственно...

Тем более, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе проповеди сравнил неверие в пандемию новой коронавирусной инфекции с неверием в Бога. По его словам, неверие в коронавирус «смертельно опасно».

Я уже запутался. Кто главней: бог, коронавирус или архиерейский собор? И кто создал коронавирус: бог, ЦРУ или компании, производящие вакцины?

А.Б.