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Московский листок

Вся правда об электронном голосовании

Опубликовано 30.05.2021 в разделе комментариев 0

Вся правда об электронном голосовании

Рассказывает член Избирательной комиссии Ростовской области Калитвянский Геннадий Евгеньевич.

В последнее время стали поговаривать о проведении голосования в электронном виде. По крайней мере, стоит задуматься, как это выглядит и что из себя представляет.

https://www.facebook.com/nata.oskina/videos/1776869639185088

Давайте вспомним скандальную историю с электорнным голосованием на конкурсе " Голос", когда в результате голосования, выявилась фальсификация. Тогда разразился громкий скандал и результаты голосования были отменены.

На предстоящих выборах в Государственную Думу, нам хотят предложить наступить на теже грабли. В случае проведения электронного голосования, нет инструментов и вразумительных способов осуществления контроля!

Как будет осуществляться наблюдение?! Каким образом наблюдатели смогут проконтролировать?! ФЗ-76 об этом не говорит!

И что?

В данном случае власть предложит поверить им на слово?! Но мы уже имели возможность убедиться, что верить на слово нельзя!

Достачно вспомнить пенсионную реформу, мусорную, 25 млн. рабочих мест, перечислять можно долго. Возникает вопрос и в отношении граждан Донбасса, получивших российское гражданство, где и как будут голосовать они?!

По информации которая просачивается, этих граждан, десятки, если не сотни тысяч.. Понятно, что власть заинтересованна в проведении электронного голосования, они хотят остаться у руля, вот и изобретают все новые и новые способы.

До тех пор пока будет существовать мнение, что на выборы ходить не стоит, там и так все решили, пока будут отсиживаться на диванах, пока будет преобладать рабская психология, меня это не касается, властьимущие будут придумывать и осуществлять все новые и новые спосособы удержания власти в своих интересах. Может пора очнуться?!

Приходить всегда лично и всегда в главный день голосования , не давая шансы манипуляциям!



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