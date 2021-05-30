Если друг оказался вдруг

По-летнему теплым майским вечером в одном из дворцов Сочи встретились два президента. Это напоминало первую встрече двух персонажей из знаменитого романа 12 стульев:

— Гражданин Лукашенко? — спросил Владимир Владимирович, лучезарно улыбаясь.

— Я, — ответил гость, также выказывая радость по поводу встречи с российским представителем власти.

— Александр Григорьевич? — осведомился президент России, улыбаясь еще лучезарнее.

— Точно так, — подтвердил президент Белоруссии, подогревая свою радость сколько возможно.

Президент России пригласил гостя к столу, и при этом учинил на лице сверхъестественную улыбку. Садясь, Александр Григорьевич изобразил черт знает что: и умиление, и восторг, и восхищение, и немое обожание. И все это по поводу счастливой встречи. Происшедшее нарастание улыбок и чувств напоминало рукопись композитора Франца Листа, где на первой странице указано « играть быстро», на второй — «очень быстро», на третьей — «гораздо быстрее», на четвертой — «быстро как только возможно», а все-таки на пятой — «еще быстрее».

***

Увидев, что гость достиг пятой страницы и дальнейшее соревнование невозможно, Владимир Владимирович поделился:

— Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться.

— С удовольствием, — еще шире улыбнулся Лукашенко.

— Море становится все теплее и теплее. Думаю, что это тоже будет способствовать достижению результатов нашей сегодняшней встречи, — сказал Путин. — Я вас очень рад видеть.

— Спасибо, Владимир Владимирович, за человеческое приглашение именно в пятницу, чтобы действительно в выходные дни можно было и в море окунуться. Я так и понял это приглашение, — сказал Лукашенко.

Беседа длилась пять с лишним часов. Осудили «всплеск эмоций» западных коллег по совершенно обыденному случаю:

– Подумаешь, какой-то рейс пассажирского самолета прервали, и посадили у себя в Минске.

Ведь все так делают и ничего. Вон, самолет президента Боливии приземлили и самого выводили по трапу, как рядового дебошира – никаких возмущений. Или в Турции заставили самолет сесть из-за подозрений в перевозке оружия – тоже без скандалов. А тут, ишь ты, возбудились, санкциями обкладывают! – возмутился президент России

– Вы абсолютно правы, Владимир Владимирович, А как было не принудить к посадке, если пришло письмо из Швейцарии от ХАМАСа, что он заминированный?! Вот оно у меня с собой, там прям на хамасском языке и написано, – горячился гость, копаясь в толстой папке с бумагами.

При этом у обоих президентов не сходила с лица ироническая улыбка, ведь они отлично знали, что «ХАМАС в Швейцарии» еще и не начинал писать свою угрозу, а самолет уже развернули от Литовской границы в Минск. И их западные коллеги тоже знали, что им вешают на уши лапшу и понимают, что президент России вынужден поддерживать Лукашенко, опасаясь, что Беларусь попадет в западный лагерь. Однако, за несколько недель до встречи Путина и Байдена в Женеве, этот скандал пришелся для Путина некстати. Поддержка Батьки, ставит под угрозу хрупкое улучшение отношений с Вашингтоном. А Лукашенко, в свою очередь, не боится совершать безумные поступки, потому, что чувствует прикрытие Москвы. И президент России понимает, что кроме Лукашенко на западе другого про-российского лидера уже нет, и наверняка не будет, а значит, надо держаться за него, и что любая смена власти в Минске без участия Москвы – дрейф в сторону белорусского сближения с Европой и тогда Путин займет почетное место последнего европейского диктатора. О чем бы в Сочи они не договорились, ясно одно, Батьке удалось втянуть Путина в одну лодку с ним.