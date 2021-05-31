А не создан ли вирус КОВИДа искусственно?

В последние дни появилась журналистская информация о том, что США и Англия все больше склоняются к тому, что вирус КОВИДа выведен искусственно в Китае. В моей книге (https://www.ozon.ru/product/koronavirus-fakty-suzhdeniya-zabluzhdeniya-i-oshibki-mironin-sigizmund-sigizmundovich-177244225/) этому посвящена целая глава. Начну с вопроса: можно ли было вообще создать коронавирус искусственно в качестве биологического оружия?

То, что создание новых с повышенной заражаемостью вирусов возможно, было показано ещё в 2015 году, когда китайские и американские ученые описали в топ-журнале Природа (Nature) искусственно созданный коронанавирус, в котором им удалось заменить в передающейся по наследству молекуле РНК вируса ген из числа генов, образующих зонтико-подобный шип на поверхности вируса.

Новый ген, который происходил из РНК коронавируса летучей мыши, был вставлен в РНК коронавируса, размножающегося в лабораторных мышах. В ноябре 2015 в самом престижном международном журнале Nature было сообщено, что в Университете Северной Каролины коронавирус летучей мыши SHC014 был успешно скрещен с человеческим вирусом атипичной пневмонии SARS-CoV-1 (218).

Полученный искусственный гибрид вируса получился смертельно опасным, как SARS, и таким же заразным, как SHC014. После того как эту старую статью заметили уже в разгар эпидемии и поднялся шум в прессе, редакция Nature не стала удалять материал, но добавила к нему примечание: «Нам известно, что эта история используется в качестве основы для непроверенных теорий о создании нового коронавируса, вызывающего COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда; ученые считают, что животное является наиболее вероятным источником коронавируса». Замечание редакции в данном случае не важно. Важно то, что создание искусственного и высоко заразного вируса возможно.

Многие специалисты сходятся во мнении что вирус SARS-CoV-2 мог быть создан в лабораторных условиях. Первой заметила неладное вирусолог Ши Чжэнли — одна из авторов статьи в Nature (2015, см. ниже). На тот момент было всего 27 заболевших.

Действительно, вирус RaTG13, выделенный у летучей мыши вида Rhinolophus affinis, в китайской провинции Юнань, был описан как очень похожий на SARS-CoV-2, с последовательностями генома, идентичными 96 процентам. Геном коронавируса, выделенного из малазийского ящера (Manis javanica), совпадает (по особым критериям) с геномом на SARS-Cov-2 на 90 процентов.

7 февраля 2020 года у панголина (небольшое животное, близкое к броненосцам и муравьедам с телом покрытым крупными роговыми ромбическими чешуями, налегающими черепицеобразно друг на друга) был обнаружен вирус, еще более близкий к SARS-CoV-2. С 99 процентами совпадения генома. коронавирус, выделенный у панголина, сходен на 99 процентов в конкретной области (74 аминокислоты) белка S, который склеивается с особым белком на поверхности эпителиальных клеток (рецепторов АСЕ (ангиотензин-превращающий фермент) 2. Вирус RaTG13, выделенный из летучих мышей R. affinis, сильно отличается в этом конкретном регионе (только 77 процентов сходства) от соответствующего белка S вируса SARS-CoV-2. Эти геномные сравнения показывают, что вирус SARS-Cov-2 является результатом скрещивания между двумя различными вирусами, один из которых близок к RaTG13, а другой ближе к вирусу панголина.

Другими словами, это «химера» между двумя ранее существовавшими вирусами. Если новый вирус возник в животных, то два вопроса остаются без ответа: в каком организме это произошла рекомбинация? (летучая мышь, ящер или другой вид?). При каких условиях происходила эта рекомбинация и вообще возможна ли она в естественных условиях?

Бывший офицер военной разведки ЦРУ Филип Джиральди считает: «Существуют компоненты вируса, связанные с ВИЧ, которые не могли возникнуть естественным путем. Если данная информация верна, значит вирус был разработан либо даже произведен в лаборатории для использования в качестве оружия. С другой стороны, итальянский журналист Массимо Маззукко (Massimo Mazzucco, есть его ролик на Ютубе). Прочитал, что в начале этого года ученые из Делийского университета опубликовали статью, где сообщили, что нашли свидетельства искусственного происхождения вируса. В частности, на белках, которые образуют шипы короны были следы генетических манипуляций.

Через 2 дня статья была изъята, так как вроде данные не подтвердились. На университет надавили. Проф. Франсис Бойле 26 февраля дал интервью. Появилось видео, где он доказывает, искусственное происхождение коронавируса-2. В свое время в газете “Дайли Обзервер” поднимался вопрос о том, что некоторые части вируса Эболы были созданы искусственно. Массимо подумал, что коронавирус 2 тоже мог быть создан в лаборатории. Но когда он поднял этот вопрос на одном из итальянских ток-шоу, то его лишили слова. Тогда он выложил на Ютубе указанное выше видео.

Анализ с высоким разрешением трехмерной структуры коронавируса показал, что зонтикообразные шипы, с помощью которых вирус SARS-CoV-2 прикрепляется к клеткам и заражает их, в четыре раза прочнее, чем у родственной разновидности SARS, которая вызвала эпидемию в 2002 году, склеивается с белком рецептором АСЕ2. Поэтому коронавирус SARS-CoV-2 в 4 раза эффективнее поражает клетки человека, чем вирус SARS-CoV-1 (220). Вирусологи (221) провели анализ белков, находящихся на поверхности корона вирусов и ответственных за прикрепление клеткам для верхних дыхательных путей человека. Этот протеин состоит из двух компонентов. Один из них ответственен за прикрепление к клеткам будущего хозяина (Receptor Binding Domain (RBD)), другой из них (Cleavage Site) - за проникновение. Первый оказался изменён таким образом, что стал способен прикрепляться к АСЕ2-рецепторам клеток человека. Однако 4 раза - слишком большой скачок для эволюции таких вирусов. Более того, в отличие от вируса SARS-CoV-1, вирус SARS-CoV-2 заражает и эпителиальные клетки верхних дыхательных путей.

По словам профессора Северина создано огромное количество искусственных вирусов, которые получают регулярно в лабораториях учёные. Но эти вирусы, их называют ещё рекомбинантные. Например, если у вируса мыши, который на летучей мыши живёт, возьмут тот кусочек, который вроде как ответствен за взаимодействие с человеком в вирусе SARS, и поменяют, то это позволит доказать, что действительно изменения поверхностного белка вируса — это всё, что необходимо и достаточно для изменения круга «хозяев». По его мнению, детектировать такого рода манипуляции очень легко. Суть этого высказывания в том, что создание искусственных коронавирусов есть рутинная лабораторная процедура. Что касается того, легко ли эти вставки выявить, то тут я позволю себе не согласиться с Севериным.

Михаил Гельфанд утверждает, что недавний обзор в журнале Природа Медицина (Nature Medicine), где намекается на искусственное происхождение SARS-CoV-2, содержит логические дыры. Однако статью проверяли выдающиеся ученые, которые более квалифицированы, чем Гельфанд. Поэтому его возражения выглядят слабовато. Более того, противники гипотезы искусственного происхождения вируса считают, что, мол, можно отследить, как мутировал и изменялся SARS-CoV-2, а у искусственно созданного вируса не было бы истории. Кроме того, от любого человеческого вмешательства останутся следы “молекулярных ножниц", которые смогут заметить учёные. Наконец, должно быть несколько промежуточных форм от вируса летучей мыши к человеку. Никто точно не знает, от кого попал вирус в человека. Кроме того, следов не останется, если их удалить, «историю» же можно легко внести в геном. Когда исследователи создают новые белки и вирусы для научных исследований, им нет нужды маскировать свою работу. Напротив, при разработке биологического оружия, следы легко замаскировать, если знать, как это сделать.

Замаскировать вставки очень просто (этот раздел для интересующихся): если взят вирус мыши. Нужно вставить последовательность нуклеотидов, при трансляции дававшая белок из вируса СПИДа, который бы склеивался с рецептором АСЕ2. Белок-лиганд – это вещество, которое специфически склеивается с рецептором. Если лиганд содержит не меньше 30 аминокислот, то исходя из гипотезы синонимных генов, этот белок может кодироваться 9 миллиардами различных последовательностей нуклеотидов – так называемых синонимных генов. Пример инсулина. Затем берется компьютерная программа, которая оценивает филогенез генов, и подбирается та последовательность нуклеотидов, которая в наибольшей степени подходит для того, чтобы сделать вывод о том, вирус имеет соответствующее происхождение. Кроме того, рядом можно вставить последовательность нуклеотидов, взятую от крысы или ещё что. Причем можно хорошо подобрать, использую хорошую программу, а белок будет абсолютно тем же. Очень похоже. Как подделку микроскопических изображений может отличить только профессионал, который имеет огромный опыт.

То, что создание искусственных вирусов - рутинная научная задача, продемонстрировали американские ученые, создавшие в лаборатории вирус, который можно использовать в качестве вакцины против коронавирусов (журнал Американского общества микробиологии mBio). Генно-инженерный вирус содержит фрагменты S-белка, из которого сложены шипы коронавирусов, через которые они связываются с рецепторами на поверхности клеток. Химерный вирус создан на основе природного вируса парагриппа 5 (PIV5), который известен у собак, но безопасен для людей, модифицированный вирус, добавив к PIV5 ген, заставляющий инфицированные клетки продуцировать S-гликопротеин (белок с полисахаридной цепочкой), аналогичный тому, что содержится в шипах коронавируса.

Лауреат Нобелевской премии 2008 года, французский вирусолог Люк Монтанье заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. По его словам, COVID-19 содержит в себе частицы вируса СПИДа. Информацию о заражении людей коронавирусом от диких животных Монтанье назвал красивой легендой, которая, однако, не имеет отношения к реальности.

А не Китай ли это?

Тот же Монтанье также заявил, что коронавирус создан в уханьской лаборатории (224). Однако указание на Китай требует доказательств. Предположим, что это сделал Китай, и что? Он заразил им собственный народ? Вначале вирус вообще не поражал европейцев и только потом после начала эпидемии в Иране он быстро распространился в Европу, а потом в США. Если уж и создавать поражающий вирус, то следует подобрать ему белки таким образом, чтобы они были направлены против народа твоего геополитического врага, а не против собственного населения. Если же вирус был создан в лаборатории, а потом по халатности стал заражать китайцев, то возникает вопрос, зачем вообще было создавать такой вирус. Для того, чтобы изменять наследственность клеток в лабораторных условиях существует масса других более удобных и безопасных вирусов. Далее. Работа любой микробиологической лаборатории подчинена строжайшей дисциплине. Почему китайцы (если они это сделали) подобрали белки для шипов коронавируса наиболее (в 4 раза!) клейкие к белкам АСЕ2 именно китайцев и корейцев и именно старшего возраста? Уж если и создавать биологическое оружие, то против солдат врага. Если китайцы разрабатывают биологическое оружие, то почему они не анализируют генетические аспекты населения своих врагов, как это делают американцы, окружив Китай и Россию десятками биологических лабораторий.

Вирус необычный, искусственный слишком велик сдвиг в клейкости белков 4 раза. Предположить, что коронавирус, особенно опасный для китайцев выведен в Китае для убийства китайцев, — это все разно, что предположить, что в сталинском СССР вывели для американцев вирус против советских людей. Если создавать вирус против собственного народа, то это требует определенной работы и все станет известно властям. Коронавирус очень хорошо приспособлен для китайцев. Особенно азиатский вариант. Без ведома властей в Китае ничего не делается там тотальный контроль за человеком. Если же данные просто передавались по коронавирусам у животных в США, в счет гранта, то это возможно. Власти могли ничего не заподозрить, просто собирание РНК. Не может быть и утечек из Уханьской лаборатории в Китае, который уже трижды страдал от коронавирусов. Все меры безопасности там введены выше крыши.

Китай отреагировал на вспышку в стиле СССР в 1959 году, все привиты, слабая летальность, но ввели жесткий карантин, так как не известно, что будет. Почему Китай так отреагировал на слабый коронавирус? Китай понял, что коронавирус слабый для быстрой эпидемии, но сильный для скученности. Китай быстро обнаружил биооружие и мгновенно разработал тесты. Он боялся ошибиться и сразу принял драконовские меры, но потом китайцы поняли, что не очень опасный вирус, если не дать ему возможности повторного заражения. Китай не знал ничего об иммунитете, и он казался прав, так как иммунитет слабый. Скученность сразу вспышка. Высокая миграция сразу разнос инфекции. Когда Китай выявил все особенности нового биооружия, он сделал финт ушами. У него умерло 4000 – копейки. Сначала все думали, что Китай разводит их на пандемию. Но потом пандемия разгорелась и страны начали делать ошибки. Более низкие цены на нефть выгодны Китаю. Маневр Китая ему поможет, он займет рынки, если ему позволят. Почему не реагировали на Гонконгский грипп в 1968 году? Все были уверены, что это грипп и не умели определять вид вируса по РНК. Так что пока я Нобелевскому лауреату не верю.

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в пятницу обнародовал итоги исследования 93 образцов генома COVID19, опубликованных ранее во всемирной базе данных. “Исследование, охватившее 12 стран, указывает на последовательность генов в коронавирусе. Обнаружено, что самый ранний «предок» вируса эволюционировал в совокупность генов – гаплотипы, которые породили гаплотип второго поколения Н3, «а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1». В Ухане, по словам Чжана, обнаружен вариант вируса, который не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов. МИД России, в свою очередь, прозрачно намекнул на то, что вирус может оказаться делом рук и самих американских биологов. Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, Вашингтон пытается усилить свое биологическое присутствие за пределами США, в частности в Грузии. По данным МИД, американцы выступили с инициативой расширить спектр исследований в знаменитом центре имени Лугара в пригороде Тбилиси. Захарова подчеркнула: «Нельзя исключать, что в подобных лабораториях американцами ведутся в третьих странах работы по созданию и модифицированию различных возбудителей опасных заболеваний, в том числе и в военных целях»”.

Будто бы (хотя я пока не нашел научной публикации по этому поводу) SARS-CoV-2 был обнаружен в сточных водах Барселоны задолго до объявления первого случая COVID-19, что указывает на то, что инфекция присутствовала среди населения до того, как было зарегистрировано первое завозное заболевание. Ссылки можно найти в моей книге.