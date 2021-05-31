Глупость Лукашенко уже раздражает

Начну как бы издалека.

Кто меня уже давно читает, тот знает, что я с большим уважением относился, да и отношусь к Александру Лукашенко, считая его наилучшим государственным деятелем современности. Но те, кто меня читают, также знают, что я критически отношусь к некоторым особенностям руководящего стиля Лукашенко – к его чрезмерной игре на публику и, особенно, к публичным разносам, которые он устраивает подчинённым (то, что он говорит подчинённым, говорить можно и нужно, но не на людях).

Ну и к тому, что он уж сильно полагается на помощников.

И сначала вот об этом.

Само по себе это использование помощников объяснимо. Я помню, как мой давний коллега ещё по заводу, В.А. Матвиенко, работавший потом топ-менеджером у Дерипаски, ругал своего хозяина вот за что. Сначала Валерий Александрович создал Дерипаске с нуля огромный «дивизион» (по-моему, 150 тысяч работающих) по строительству заводов алюминиевой промышленности, и невиданными даже для Запада темпами уже построил огромный алюминиевый завод. «Ну и, - говорит мне Валера, - несколько лет работал, как проклятый, и вот, казалось бы, результат налицо - всё налажено и всё работает, можно, казалось бы, расслабиться и ложиться спать не боясь, что тебя через час разбудят на аварию или смертельную травму, можно пожить и для себя. А этот бл…й Дерипаска перебрасывает меня руководить развалившимся «дивизионом» по выплавке алюминия. Только настроил выплавку алюминия – бросает на Норильск-никель». Немудрено, что как только подошёл срок пенсии, Матвиенко тут же уволился от Дерипаски.

Так, что можно понять и Лукашенко, которому хочется и с сыном побыть, и картошку лично вырастить, и в хоккей поиграть, и отсюда стремление часть своих дел передать для исполнения неким помощникам. Заметьте, не подчинённым, не министрам – как и он, ответственным руководителям, - а неким безответственным помощникам. Типа «зачем самому все письма читать – пусть помощники читают, а мне только важные письма передают».

И я уж и не говорю про всякое тупое говно в роли руководителей государства или министров, но ведь и Лукашенко не понимает главного в управлении, - поручив безответственным лицам принимать за себя решения, Лукашенко доверил им определять, что именно для государства является важным, а что нет. Не он теперь определяет, что важно для Белоруссии, а они – помощники.

Вот, к примеру, антизападное выступление Лукашенко перед собранными для этого чинами Белоруссии https://www.youtube.com/watch?v=dGMsVN9CAXs&t=412s. Начал смотреть и бросил: слова грозные, а зрелище жалкое.

Напомню, что я дважды писал Лукашенко о том, что вирус, который как бы вызвал пандемию, до сих пор не выделен, следовательно, весь мир неизвестно с чем борется, и неизвестно против чего вкалывает людям жижку под видом вакцины. Я понимаю, что Лукашенко трудно об этом заявить миру – его слова мировые СМИ просто замолчат, и Запад только увеличит санкции против народа Белоруссии. Поэтому я во втором письме предлагал Лукашенко не заявлять об этом самому, а невинно запросить ВОЗ, кто и когда выделил вирус SARS-Cov-2? И потом привлекать внимание мира к тому, что ВОЗ вместо ответа мычит на такой простой вопрос, и из этого мычания следует, что никакой пандемии нет.

К вопросам, как таковым, я ещё вернусь, но думаю, что Запад любую безвозвратную помощь предоставил бы Белоруссии только за то, чтобы Лукашенко не добивался от ВОЗ ответа на вопрос о выделении вируса.

Но я вспомнил об этом, чтобы дать реальный пример того фильтра, который установили помощники Лукашенко на получение им информации. Ну, смотрите сами, вот в указанном выступлении Лукашенко искал любую мелкую соринку в глазах Запада, чтобы упрекнуть Запад, а вот об этом обстоятельстве – об не выявленном вирусе - молчал! Из его слов только и следовало, что Белоруссия типа лучше всех стран борется с пандемией, и Запад Белоруссии за это типа завидует. А убийственный довод, который Белоруссии ничего не стоил, в его выступлении начисто отсутствовал!

Ну и что в итоге от такого выступления? В итоге Лукашенко использует в борьбе с Западом легко замалчиваемую чепуху и, соответственно, Лукашенко не даёт всему миру задуматься о поведении ВОЗ и своих правительств в этой «пандемии» - не «переводит стрелки» с себя на ВОЗ и на правительственных дебилов Запада. Почему??

Не верю, что он боится реакции Запада на обнародование факта отсутствия вируса - нет оснований бояться санкций в ответ всего лишь на невинный вопрос в ВОЗ. Нет, на мой взгляд Лукшенко ВООБЩЕ ничего не знает про то, что вирус SARS-Cov-2 до сих пор никем в мире не выделен.

А почему не знает – ведь я же ему писал! Мало этого, и без меня в Белоруссии уже есть группа врачей, которые тоже требуют ответа на этот вопрос!

Ответ один - аппарат помощников Лукшенко счёл, что мои письма и письма врачей - это всё пустяки, и Лукашенко ничего об этом знать не надо. То есть сам Лукашенко ни одного моего письма не получил и не прочёл.

Подождите, но ведь у Лукашенко есть прямые подчинённые (тот же главный санитарный врач, тот же министр здравоохранения), которые обязаны сообщить Лукашенко о том, что вирус не выделен. Они почему молчат? А они тоже, как и Лукшенко, хотят «пожить для себя», они тоже полагаются на помощников.

Понимаете, когда-то (очень может быть) назначаемые Лукашенко чиновники были энергичными, деятельными и умными, но потом всем захотелось «пожить для себя», и они начали набирать аппарат помощников, но набирали его из своих знакомцев, а тем для занятия должности нужно было родство, а не знания. Вот так со временем из аппарата управления хоть фирмы, хоть государства (и даже с настоящими руководителями во главе), получается в умственном отношении огромное пухлое говно, в котором те, кто могут думать, - не думают, а те, кому поручают думать, - не имеют, чем думать. Причём, эти вторые, чтобы удержаться у кормушек, делают всё, чтобы не допустить в аппарат никого умного, чтобы на фоне этого умного, не являть начальникам и миру свою тупость.

Вот такой пример. В интернете сейчас огромное количество любителей, знающих невероятное количество деталей о войне и военной технике. Как хохма – вот мне потребовалось понять, во что немцы во время войны укупоривали артиллерийские выстрелы для доставки их на фронт – в какие ящики. И в интернете уже оказалось огромное количество страниц с фото и описаниями этих ящиков. Даже такой пустяк уже исследован!

А у кинорежиссёра Озерова в эпопее «Освобождение» показан танкист, который стреляет из пушки по немецким танкам, не целясь, – не наводя пушку на немецкие танки. Но попадает! Прошло 40 лет и кинорежиссёр Гинзбург в эпопее «Сын отца народов» показал, как Василий Сталин стреляет из пушки по немецким танкам тоже не целясь, и тоже попадает! Вот такое у нас большое тупое бюрократическое говно отечественного кинематографа, которое в принципе может без проблем найти умных и знающих людей для того, чтобы убрать из своих фильмов тупость, но никаких умных в свою среду не допускало и не допускает.

Точно такое положение со временем складывается в любом бюрократическом аппарате управления.

Каков выход? Он единственный - ввести ответственность руководителей за поручаемое им дело, – ввести то, за что сидели организаторы референдума «За ответственную власть» и за что я до сих пор на условном сроке.

Ну ввели, - скажете вы, - и что будет?

Первое, руководителю потребуются толковые исполнители, а во-вторых, потребуется полная информация о деле, которое организовывает руководитель.

А вот теперь, Александр Григорьевич Лукашенко, раскройте глаза на вопрос, а что для этого требуется, – что требуется для поиска толковых исполнителей и полной информации?

Много, что требуется, но главное, без чего невозможно ни первое, ни второе, - требуется СВОБОДА СЛОВА!

Это для интеллигента свобода слова – это проклятье, показывающее его тупость и лень, посему именно интеллигенты ненавидят эту свободу и стремятся её уничтожить. Прекрасным примером этому является история развала СССР. Те уроды (а они все были интеллигентами), которые разрушали СССР, делали это потому, что в Советском Союзе, якобы, не было свободы слова. Но посмотрите, что они, добравшись до власти, сотворили со свободой слова! В СССР, к примеру, не было никаких наказаний за слово (идиоты путают со свободой слова агитацию и пропаганду), а в России в Уголовном кодексе нет никакого наказания за агитацию и пропаганду, но зато десятки статей, наказывающих ИМЕННО за слово! В СССР ни одна книга не была запрещена, а в России почти 6 тысяч информационных материалов под запретом. И это всё творит в Думе тупая интеллигенция у власти.

Но вы, Александр Григорьевич, не интеллигент, вы руководитель, и без свободы слова наступит смерть делу, которым вы руководите! Зачем вы эту свободу давите?

Почему вы и ваши пропагандисты не задушите сраную «НЕХТУ» точными, умным словами – умом пропагандистов Белоруссии, почему вы душите информационное агентство «НЕХТО» умом спецслужб?

Вы что, полагаете, что Сталин был дурак, требуя повсеместно развивать свободу слова? Нет, - не на кухнях вонять о том, как советская власть гнобит бедного тупого и ленивого интеллигента – это и в СССР не поощрялось. Для развития свободы слова Сталин требовал не вонять, а в газеты писать, общество информировать, а в обществе, главным образом, информировать руководителей страны всех рангов, информировать о том, что происходит и насколько эффективна вся система управления. «Рабочих и сельских корреспондентов нельзя рассматривать только лишь как будущих журналистов или заводских общественных работников, в узком смысле этого слова,- они являются, прежде всего, обличителями недочетов нашей советской общественности, борцами за упразднение этих недочетов, командирами пролетарского общественного мнения, старающимися направить неисчерпаемые силы этого величайшего фактора на помощь партии и Советской власти в трудном деле социалистического строительства», - требовал Сталин.

Сталину нужно было море «Навальных» и не только для искоренения коррупции. «Навальные» Сталину были нужны, чтобы руководители всех рангов получали о стране самую достоверную информацию, чтобы выявить среди управления тех, кого надо убирать от власти, чтобы выявить среди рабкоров и селькоров тех, на кого власть могла бы положиться на руководящих постах.

Для настоящего руководителя (ответственного, поскольку руководитель без ответственности – это говно, а не руководитель) свобода слова – это главное.

А вы, Александр Григорьевич, что творите? Вы с кого пример берёте?

Вы берёте пример с Кремля и Думы России, в которых за тридцать лет собрались только тупые дебилы, которые видят только один способ удержаться у государственных кормушек – заткнуть рот всем, кто показывает обществу их тупость и подлость.

Удушая свободу слова, вы доводите ситуацию до состояния, когда под вашим руководством, государственный аппарат укомплектуется исключительно тупыми дебилами, как и в России.

Вы собираетесь силой подавить свободу слова, но дело в том, что это «мартышкин труд», - что и у вас не получится это!

Вон тупые дебилы всего мира сколько лет пытаются силой разгромить ИГИЛ, а что толку? Пока это религиозное течение не будет разгромлено идеологически – словом, - его невозможно будет разгромить и физически. А затыкая всем оппонентам рот, мировые СМИ пришли к ситуации, когда идеологически воевать с ИГИЛ просто некому - мировые СМИ уже укомплектовались дебилами, не способными даже на такой примитивный подвиг, как борьба с религиозным течением.

А вы, Александр Григорьевич, во что превратили органы пропаганды Белоруссии? В отстой, не способный сопротивляться фашисткой идеологии! Они же не воюют СЛОВОМ с фашистами, пытающимися установить в Белоруссии фашистскую власть, они же только тупо оправдываются! Вместе с вами!

Ведь все фашиствующие СМИ мира, включая российские, нагло заявляют, что в Белоруссии «народ» протестует против «фашиста Лукшенко», а что в ответ? А в ответ мычание про то, что Запад ненавидит Беларусь. И всё?!

Народ Белоруссии 9 августа 2020 года высказал на выборах свою волю – президентом Белоруссии обязан быть Лукашенко. В ответ Запад нанял фашистских штурмовиков для захвата государственных учреждений в Белоруссии в расчёте 10 штурмовиков на одного бойца белорусского ОМОНа, и эти штурмовики четыре ночи подряд пытались захватывать государственные учреждения Белоруссии. Кто об этом сегодня помнит? А ведь точно так сторонники Гитлера 8 и 9 ноября 1923 года в Мюнхене пытались захватить власть, сумев убить 4 полицейских и потеряв 16 нацистов.

В идеологической войне слова являются снарядами, - вы этого не знали и не знаете?!

Так почему Тихановскую не называют, скажем, «эрзац-фюрером», почему нанятых Западом фашистов не называют «фашистами»? Почему выходивших на демонстрации дебилов называли и называют «народом», а не «пособниками фашистов»?

Почему фашисты всё время талдычат про «народ, недовольный фальсификацией итогов голосования», а СМИ Белоруссии молчат о провальных итогах голосования сторонников фашистов за Тихановскую, а под видом её – за фашистов? Почему молчат про то, что штаб Тихановской скрыл и так и не опубликовал свой подсчёт голосов, ввиду провальных итогов? Почему штаб Тихановской отказался от предложения Лукашенко пересчитать голоса? Почему СМИ Белоруссии молчат, что даже по специально отобранным оппозиционным ресурсом «Голос» по всей Белоруссии 749 протоколам (13% ото всех протоколов) избирательных участков, на которых за Тихановскую подали больше всего голосов, она в сумме не набрала на них и 30%? Почему СМИ Белоруссии не повторяют и не повторяют, что на выборах 9 августа фашисты Белоруссии потерпели разгромное поражение?

Почему СМИ Белоруссии не сражаются с фашистами за Белоруссию? Почему отдают Белоруссию фашистам? Это вопрос? Ведь по сообщениям посетивших Белоруссию, там уже множество из «политически активных» белорусов мудро вещает, что «батька надоел», правда, не способны назвать ни единой причины того, что «батька» делает не так.

Я уже давно пишу о том, что пропагандисты Белоруссии не оказывают сопротивления фашистам, науськиваемым Западом. Но вместо того, чтобы гонять как сидоровых коз или просто заменить своих пропагандистов, Лукашенко …начал давить фашистские информационные ресурсы. Ну, умник! Начал давить свободу слова – то, что ему самому требуется как воздух!

Это вина Лукашенко, поскольку он, по примеру фашистов России, не словом борется с фашистами, а пытается силой задавить их идеи и информацию. А это привело к тому, что:

- пропагандистам СМИ Белоруссии уже не надо быть умными и знающим – любой дурак сможет работать в СМИ, оппонентов которых давят физически. Вы в СМИ России видели умных людей? Там Соловьёв, Киселёв или Венедиктов умные?

- Лукашенко сам лишил себя информации о ситуации в стране;

- Лукашенко лишил себя информации о людях, которых он мог бы использовать взамен обленившихся или тупых государственных служащих.

Лукашенко не жалко – убьют его или скинут – эка невидаль! Белоруссию жалко!

Ну и, наконец, снова про этот идиотизм с посадкой самолёта.

Французский юрист Антуан Жак Клод Жозеф Буле де ла Мёрт в марте 1804 года на убийство герцога Энгиенского сказал: «Это гораздо хуже преступления. Это ошибка». Со стороны Лукашенко этот захват Протасевича - это не преступление – это тупая глупость, не имеющая никакого полезного смысла.

Сейчас Лукашенко пытаются оправдать – да я бы первый его оправдывал, если бы было можно.

Вот из Израиля Лукашенко оправдывает Яков Кедми - типа спецслужбы Белоруссии узнают у Протасевича «адреса и пароли» - кто белорусским фашистам платил и платит деньги. Ой какая радость! Ну узнают, ну и что толку? Вон американцы не скрывают, что за подготовку фашистского путча в Киеве заплатили 5 миллиардов, ну и что вам толку от этого знания? Сильно оно вам помогло?

Да что бы Протасевич и ни сообщил, СМИ Запада это замолчат и будут только талдычить, что бедного Протасевича запытали и замучили.

Сам Лукашенко арест Протасевича объясняет тем, что он типа организатор незаконных акций. Блин, ну какой этот сцыкун организатор?? Окститесь! Гитлера нашли или Муссолини!

Организовывают фашистский мятеж в Белоруссии спецслужбы Запада, а этот Протасевич в интеллектуальном смысле значит не больше, чем микрофон в студии.

Мало этого, в связи с арестом Протасевича среди белорусских фашистов радость огромная – теперь Протасевича будет кормить Лукашенко за деньги белорусов, а выделяемое ранее Протасевичу американское «бабло» поступит кому-то другому. Ведь тем же спецслужбам США, в год расходующим на подрывную деятельность втрое больше, чем весь бюджет Белоруссии, нужно же на что-то деньги списывать и откаты получать. Свято место пусто не бывает и на место Протасевича без проблем найдётся десяток негодяев ещё и круче!

Но, главное, Лукашенко, повторю, применил не силу своих слов, а физическую силу против СМИ, вещающего против него, и это страшная ошибка, поскольку это показывает страх Лукашенко от слов, которое несёт этот информационный ресурс. И самое страшное, что Лукашенко этот свой страх показывает не Западу, а белорусам – они понимают, что если бы Лукашенко было, что сказать в ответ на слова этого ресурса, то незачем было бы его основателя гнобить. А сейчас множеству белорусов «стало ясно», что правда – у «НЕХТА», а у Лукашенко только ложь и сила спецслужб Белоруссии.

И если вы вдумаетесь в то, зачем это сделано, то ответ один, понимает его Лукашенко или нет, – Лукашенко защищал дебильность белорусских пропагандистов. Их бить надо и менять, а Лукашенко их защищает! Думает, что защищает.

Конечно, поздно что-то советовать, когда «батька» уже успел обосраться самостоятельно. Но ведь он и Белоруссию подставил! Следовательно, надо что-то делать!

Тут местные защитники Лукашенко вспомнили, что в 2013 году власти ЕС в поисках Сноудена по команде США нагло посадили в Австрии и обыскали самолёт президента Боливии. Ну и сторонники Лукшенко считают, «куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй». Типа всё правильно. Так-то оно так, но при таком всевластии дебилов Запада – это невероятно хлипкий довод.

Но сейчас куда деваться? Сейчас, обкакавшись с Протасевичем, Лукашенко, конечно, надо использовать и случай с президентом Боливии. А для этого полезно было не просто о нём вякать, а официально, по дипломатическим каналам, чрез посольства во всех странах, объявившим санкции против Белоруссии, сделать запрос типа: «В 2013 году по требованию США, объявившего Сноудена преступником, власти ЕС посадили в Австрии и обыскали самолёт президента Боливии. Просим разъяснить, является ли право садить на своей территории и обыскивать самолёты с преступниками только правом стран под управлением фашистских мерзавцев, или и Белоруссии так тоже можно делать?».

И молчание, и любой ответ на этот вопрос для Белоруссии годится.

И, во-вторых, официально надо сообщить, что от Протасевича и его подруги спецслужбы Белоруссии уже получили все доказательства того, что это фактически Запад проводит попытку захватить власть в Белоруссии фашистами. Но сами по себе эти лица – Протасевич и его подруга - в умственно-волевом смысле являются никчемными до степени, когда они уже не представляют общественной опасности, и поэтому осуждать и кормить их в Белоруссии не имеет смысла, посему Президент их помиловал и приказал выкинуть из Белоруссии.

Нестандартны шаги позволят обратить на них внимание и дать им хоть какое-то освещение со стороны мировых СМИ.

Мне легко давать эти советы, поскольку Лукашенко всё равно не будет им следовать – будет тупо доказывать свою правоту.

Но это же не значит, что я не могу дать ему совет, не так ли?