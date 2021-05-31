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Московский листок

Стрелок не стоял на психиатрическом учете, но был ли здоров?

Опубликовано 31.05.2021 в разделе комментариев 0

закон полиция
Стрелок не стоял на психиатрическом учете, но был ли здоров?

Неизвестный открыл стрельбу из окна своего дома в Екатеринбурге, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Позже он был задержан, и сделался известным.

Девочка находится в крайне тяжелом состоянии. Сотрудник Росгвардии тоже госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Сейчас сотрудники полиции повезли под конвоем задержанного на медицинское освидетельствование для того, чтобы установить, в каком состоянии он находился, под влиянием чего совершил преступление. Есть основания полагать, что задержанный был сильно пьян.

Стрелка направят на психиатрическую экспертизу. Ранее он не состоял на учете у психиатра или нарколога. И скорее всего экспертиза не выявит у него серьезных психических отклонений, если то не решит сам симулировать болезнь - такое встречается.

Теперь самое интересное - устроившего стрельбу уволили из органов внутренних дел более 10 лет назад. До увольнения он работал рядовым инспектором ППС в звании старшего прапорщика. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что сейчас мужчина является сотрудником частного охранного предприятия. 

Оружие, из которого стрелял бывший полицейский, было зарегистрировано официально. Он получил разрешение на него в установленном законом порядке.

***

Что тут скажешь умного? Стрелки по людям периодически появляются в разных странах.

Однако есть два фактора, очень сильно влияющих на процесс: отсутствие психиатрического учета и свободный оборот оружия. Причем эти два фактора связаны - с нормальной системой психиатрического учета сумасшедший никогда не сможет легально владеть оружием.

Сейчас какое-то подобие учета восстанавливается, но учет добровольный - не хотите, не учитывайтесь.

Оценить ситуацию просто: посмотрите, сколько больных с учетными диагнозами владеют автомобильными правами.

Вот и Ебургский стрелок - за что опытного полицейского, старшего прапорщика вдруг уволили из полиции? Понятно, что за такого "крепкого кадра" ухватится любой ЧОП. А справки из диспансера нет, либо есть и в ней написано "на учете не состоит". И это правда. Не захотел, и не состоит...

Конечно, принудительный учет ограничивает гражданские свободы, и злоупотребления, конечно, будут.

А иначе - будут стрелки! 

А.Б.



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