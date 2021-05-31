Кажется, реновация завершится переселением в бытовки…

Сергей Собянин уже в этом году обещает отдать переселенцам по реновации 90 модульных новостроек. За три с половиной года действия программы сдано лишь 76 домов, построенных обычным способом. Но модульный дом можно слепить всего за 2 недели…

Модульные дома для участников реновации могут появиться в Москве гораздо раньше, чем было обещано. На старте рекламной кампании – в начале марта – речь шла всего лишь об эксперименте в рамках программы. Но вот уже глава застройщика "ПИК" Гордеев заявил, что ждать массового модульного строительства осталось недолго.

Знаете, вообще-то модульные дома — это не безусловное зло. Если у вас мало денег, мало времени и есть готовность какое-то время пожить не в самом престижно выглядящем доме — можно просто купить морской контейнер и обустроить его под дом. И у вас может получиться даже симпатично…

А.Б.