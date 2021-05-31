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Московский листок

Кажется, реновация завершится переселением в бытовки…

Опубликовано 31.05.2021 в разделе комментариев 2

жкх жилье закон
Кажется, реновация завершится переселением в бытовки&#8230;

Сергей Собянин уже в этом году обещает отдать переселенцам по реновации 90 модульных новостроек. За три с половиной года действия программы сдано лишь 76 домов, построенных обычным способом. Но модульный дом можно слепить всего за 2 недели…

Модульные дома для участников реновации могут появиться в Москве гораздо раньше, чем было обещано. На старте рекламной кампании – в начале марта – речь шла всего лишь об эксперименте в рамках программы. Но вот уже глава застройщика "ПИК" Гордеев заявил, что ждать массового модульного строительства осталось недолго.

Знаете, вообще-то модульные дома — это не безусловное зло. Если у вас мало денег, мало времени и есть готовность какое-то время пожить не в самом престижно выглядящем доме — можно просто купить морской контейнер и обустроить его под дом. И у вас может получиться даже симпатично…

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Ц2й1 написал 31.05.2021 11:13
Модульный это как хрущевка для ссср, ничего страшного, новый передовой метод строительства. Важно как его применить. Например хрущевки в Чили осень хорошего качества.
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Высокая смертность
Все нормально написал 31.05.2021 11:03
В Мичигане черные составляют 15% населения штата, но составляют 35% людей с диагнозом COVID-19. Это означает, что по отношению к процентной доле штата у чернокожих в Мичигане на 133% больше шансов заразиться новым коронавирусом. Поскольку уровень смертности в Мичигане колеблется в районе 4%, на чернокожих приходится чрезмерно высокая доля смертей, связанных с COVID-19, что составляет 40% всех смертей в штате. Для сравнения, белые составляли 25% людей с диагнозом COVID-19 и 26% смертей. Белые составляют более 75% населения штата.
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