Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Чувашии задержан бывший активист "Открытой России". Именно бывший...

Опубликовано 31.05.2021 в разделе комментариев 2

В Чувашии задержан бывший активист "Открытой России". Именно бывший...

Юрий Сидоров ранее был объявлен в розыск по уголовному делу об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Сидорова отпустили из СК по Чувашии под обязательство о явке к следователю сегодня, 31 мая 2021 года.

О том, что Сидоров объявлен в розыск, стало известно всего несколько дней назад. Ранее на него составили более трех протоколов по статье 20.33 КоАП (Сотрудничество с нежелательной организацией).

При этом в самой организации заявляли, что активист вышел из ее состава еще 2 года назад.

Это занятная практика. Когда активист Сидоров состоял в «Открытке», она еще не была «нежелательной. А два года спустя после того, как он из нее вышел, ему предъявляют за сотрудничество с нежелательной организацией.

Надо сказать, сама формулировка закона по-русски звучит диковато. «Нежелательный» - это что-то необязательное, от глагола «желать»: хочу желаю, не хочу – не желаю.

А гляди ж ты – могут и посадить за «неправильное желание»…

А вот в уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь", бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк проходит как свидетель. По версии следствия, обвиняемый получил более 4 млн рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на захоронение.

Видимо, захоронения были ничего себе…

18 мая 2021 года, после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, Гуменюк неожиданно сообщил о решении уйти в отставку.

27 мая дума Владивостока приняла решение о досрочном прекращении полномочий Гуменюка по его собственному желанию.

Ну и тут же он стал «свидетелем» по целому ряду уголовных дел.

Но, поскольку ни в каких «нежелательных организациях» он не состоял, и мыслепреступлений не совершал, то находится статусе свидетеля. И вроде пока дома сидит...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Кто сказал нет
Тигра написал 31.05.2021 10:35
Проблемы безопасности известной военной бактериальной лаборатории заставили правительство прекратить исследования с участием опасных микроорганизмов, таких как вирус Эбола.
Медицинский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Дитрих, штат Мэриленд, заявил в пятницу: ?Исследование в настоящее время приостановлено?. Пресс-секретарь Кари Вандер Линден заявила в интервью, что закрытие может продлиться несколько минут в месяц.
В заявлении говорится, что Центры по контролю и профилактике заболеваний решили в прошлом месяце издать ?приказ о остановке и остановке?, чтобы приостановить исследования Форт-Дитрих, потому что центр не ?построил достаточные системы для очистки сточных вод? из своей лаборатории с самым высоким уровнем безопасности.
Ответить
Кто сказал нет
Тигра написал 31.05.2021 10:32
Проблемы безопасности известной военной бактериальной лаборатории заставили правительство прекратить исследования с участием опасных микроорганизмов, таких как вирус Эбола.
Медицинский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Дитрих, штат Мэриленд, заявил в пятницу: ?Исследование в настоящее время приостановлено?. Пресс-секретарь Кари Вандер Линден заявила в интервью, что закрытие может продлиться несколько минут в месяц.
В заявлении говорится, что Центры по контролю и профилактике заболеваний решили в прошлом месяце издать ?приказ о остановке и остановке?, чтобы приостановить исследования Форт-Дитрих, потому что центр не ?построил достаточные системы для очистки сточных вод? из своей лаборатории с самым высоким уровнем безопасности.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Партия власти или любая другая?:
Результаты
Интернет-ТВ
Обзор новостей с Анатолием Барановым на "Социал Za"
Обзор новостей с Анатолием Барановым на "Социал Za...
30.05.2021
Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил
Шойгу показал Путину макет нового главного музея В...
29.05.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Как можно не выиграть, имея 99 процентов против одного? (0)
В Чувашии задержан бывший активист "Открытой России". Именно бывший... (2)
Кажется, реновация завершится переселением в бытовки… (2)
Стрелок не стоял на психиатрическом учете, но был ли здоров? (12)
Глупость Лукашенко уже раздражает (11)
А не создан ли вирус КОВИДа искусственно? (16)
Обзор новостей с Анатолием Барановым на "Социал Za" (0)
Если друг оказался вдруг (25)
Вся правда об электронном голосовании (15)
Коронавирус создан искусственно, но непонятно кем (35)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Это пиар!!!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Глубокая интеграция ФОРУМа.мск и YouTube-канала "Социал Za"
Дарья Митина Дарья Митина: Salut!
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок ржал
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кто главней: бог, коронавирус или архиерейский собор?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss