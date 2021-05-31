В Чувашии задержан бывший активист "Открытой России". Именно бывший...

Юрий Сидоров ранее был объявлен в розыск по уголовному делу об осуществлении деятельности нежелательной организации.
Сидорова отпустили из СК по Чувашии под обязательство о явке к следователю сегодня, 31 мая 2021 года.
О том, что Сидоров объявлен в розыск, стало известно всего несколько дней назад. Ранее на него составили более трех протоколов по статье 20.33 КоАП (Сотрудничество с нежелательной организацией).
При этом в самой организации заявляли, что активист вышел из ее состава еще 2 года назад.
Это занятная практика. Когда активист Сидоров состоял в «Открытке», она еще не была «нежелательной. А два года спустя после того, как он из нее вышел, ему предъявляют за сотрудничество с нежелательной организацией.
Надо сказать, сама формулировка закона по-русски звучит диковато. «Нежелательный» - это что-то необязательное, от глагола «желать»: хочу желаю, не хочу – не желаю.
А гляди ж ты – могут и посадить за «неправильное желание»…
А вот в уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь", бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк проходит как свидетель. По версии следствия, обвиняемый получил более 4 млн рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на захоронение.
Видимо, захоронения были ничего себе…
18 мая 2021 года, после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, Гуменюк неожиданно сообщил о решении уйти в отставку.
27 мая дума Владивостока приняла решение о досрочном прекращении полномочий Гуменюка по его собственному желанию.
Ну и тут же он стал «свидетелем» по целому ряду уголовных дел.
Но, поскольку ни в каких «нежелательных организациях» он не состоял, и мыслепреступлений не совершал, то находится статусе свидетеля. И вроде пока дома сидит...
А.Б.
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Тигра написал 31.05.2021 10:35
Медицинский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Дитрих, штат Мэриленд, заявил в пятницу: ?Исследование в настоящее время приостановлено?. Пресс-секретарь Кари Вандер Линден заявила в интервью, что закрытие может продлиться несколько минут в месяц.
В заявлении говорится, что Центры по контролю и профилактике заболеваний решили в прошлом месяце издать ?приказ о остановке и остановке?, чтобы приостановить исследования Форт-Дитрих, потому что центр не ?построил достаточные системы для очистки сточных вод? из своей лаборатории с самым высоким уровнем безопасности.
Тигра написал 31.05.2021 10:32
Медицинский институт инфекционных заболеваний армии США в Форт-Дитрих, штат Мэриленд, заявил в пятницу: ?Исследование в настоящее время приостановлено?. Пресс-секретарь Кари Вандер Линден заявила в интервью, что закрытие может продлиться несколько минут в месяц.
В заявлении говорится, что Центры по контролю и профилактике заболеваний решили в прошлом месяце издать ?приказ о остановке и остановке?, чтобы приостановить исследования Форт-Дитрих, потому что центр не ?построил достаточные системы для очистки сточных вод? из своей лаборатории с самым высоким уровнем безопасности.