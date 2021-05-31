В Чувашии задержан бывший активист "Открытой России". Именно бывший...

Юрий Сидоров ранее был объявлен в розыск по уголовному делу об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Сидорова отпустили из СК по Чувашии под обязательство о явке к следователю сегодня, 31 мая 2021 года.

О том, что Сидоров объявлен в розыск, стало известно всего несколько дней назад. Ранее на него составили более трех протоколов по статье 20.33 КоАП (Сотрудничество с нежелательной организацией).

При этом в самой организации заявляли, что активист вышел из ее состава еще 2 года назад.

Это занятная практика. Когда активист Сидоров состоял в «Открытке», она еще не была «нежелательной. А два года спустя после того, как он из нее вышел, ему предъявляют за сотрудничество с нежелательной организацией.

Надо сказать, сама формулировка закона по-русски звучит диковато. «Нежелательный» - это что-то необязательное, от глагола «желать»: хочу желаю, не хочу – не желаю.

А гляди ж ты – могут и посадить за «неправильное желание»…

А вот в уголовном деле о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь", бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк проходит как свидетель. По версии следствия, обвиняемый получил более 4 млн рублей от двух граждан за незаконную выдачу разрешений на захоронение.

Видимо, захоронения были ничего себе…

18 мая 2021 года, после осмотра городских объектов вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, Гуменюк неожиданно сообщил о решении уйти в отставку.

27 мая дума Владивостока приняла решение о досрочном прекращении полномочий Гуменюка по его собственному желанию.

Ну и тут же он стал «свидетелем» по целому ряду уголовных дел.

Но, поскольку ни в каких «нежелательных организациях» он не состоял, и мыслепреступлений не совершал, то находится статусе свидетеля. И вроде пока дома сидит...

А.Б.