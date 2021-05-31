Как можно не выиграть, имея 99 процентов против одного?

Интересную реплику прочитал в ФБ у Бориса Надеждина: "Удивительно - системные партии готовы получить в договорняке с начальством всего то ли 15, то ли аж 30 округов в Госдуму из 225.

А могли бы, договорившись МЕЖДУ СОБОЙ, опрокинуть "Единую Россию" в БОЛЬШИНСТВЕ округов.



Кстати, если в столицах системной оппозиции хоть что-то "дают" (в Москве 2 округа из 15, в Питере 1 округ, то в Подмосковье вообще оставили системную оппозицию без договорных округов (в 2016 один "дали" ЛДПР)". Оставим тут за кадром вполне логичное рассуждение - какая ж это "оппозиция", если есть "договорняки" с властью? Ну да, "договорняки" везде - и на выборах, и на голосованиях по бюджету и других важных вопросах - с полной р разнузданностью критики по вопросам, для власти абсолютно несущественным. Даже борьба с коррупцией в исполнении Навального была вполне приемлемой, когда голосами "Единой россии" ему дали возможность спарринговать на выборах с Собяниным - разворот пошел, когда коррупционные расследования выползли потихоньку на самый верх. Тут уж завертелось...

Давайте сделаем вид, что системная оппозиция и правда борется за власть.

И что тут бороться, когда популярность партии власти буквально валяется под ногами.

Партия власти или любая другая?: "Единая Россия" (35) Любая другая партия (584)

Как видим, рядом с "любой другой", а список допущенных известен и он довольно коротенький, "Единой России" вообще не видно.

Может, это у нас читатели какие-нибудь неправилдьные? Воспитал, понимаешь, Баранов отщепенцев и диссидентов...

Но вот на интегрированном с нами YouTube-канале " Социал Za " ставлю тот же опрос, и из 616 проголосовавших вижу 1% за "Единую Россию" и 99% - против!

Выборка приличная, репрезентативная. Люди для меня новые, я для них тоже, а результат - один в один!

И как с таким преимуществом можно будет проиграть выборы? А в том, что и на этот раз "Единая Россия" получит хоть хиленькое, но большинство, пока сомнений нет. Пусть и не голосами избирателей. а усилиями избиркомов.

Вопрос в другом - как при таком раскладе партия власти может победить, если ей в этом не будет помогать системная оппозиция?

И можно ли сделать так, чтобы немного поменьше помогала?

Если удастся перевести оппозицию из ситуации "борьбы нанайских мальчиков" во что-то более-менее реальное, без всякой борбы власть сменится. То есть борьба будет, но не с властью, а с оппозицией - за ее же собственные интересы.