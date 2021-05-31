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Московский листок

Как можно не выиграть, имея 99 процентов против одного?

Опубликовано 31.05.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Как можно не выиграть, имея 99 процентов против одного?

Интересную реплику прочитал в ФБ у Бориса Надеждина: "Удивительно - системные партии готовы получить в договорняке с начальством всего то ли 15, то ли аж 30 округов в Госдуму из 225.

А могли бы, договорившись МЕЖДУ СОБОЙ, опрокинуть "Единую Россию" в БОЛЬШИНСТВЕ округов.

Кстати, если в столицах системной оппозиции хоть что-то "дают" (в Москве 2 округа из 15, в Питере 1 округ, то в Подмосковье вообще оставили системную оппозицию без договорных округов (в 2016 один "дали" ЛДПР)".
 
Оставим тут за кадром вполне логичное рассуждение - какая ж это "оппозиция", если есть "договорняки" с властью? Ну да, "договорняки" везде - и на выборах, и на голосованиях по бюджету и других важных вопросах - с полной р разнузданностью критики по вопросам, для власти абсолютно несущественным. Даже борьба с коррупцией в исполнении Навального была вполне приемлемой, когда голосами "Единой россии" ему дали возможность спарринговать на выборах с Собяниным - разворот пошел, когда коррупционные расследования выползли потихоньку на самый верх. Тут уж завертелось...
 
Давайте сделаем вид, что системная оппозиция и правда борется за власть.
 
И что тут бороться, когда популярность партии власти буквально валяется под ногами.
 
 
Партия власти или любая другая?:
 
"Единая Россия" (35)
 

Любая другая партия (584)

 
Как видим, рядом с "любой другой", а список допущенных известен и он довольно коротенький, "Единой России" вообще не видно. 
Может, это у нас читатели какие-нибудь неправилдьные? Воспитал, понимаешь, Баранов отщепенцев и диссидентов...
 
Но вот на интегрированном с нами YouTube-канале "Социал Za" ставлю тот же опрос, и из 616 проголосовавших вижу 1% за "Единую Россию" и 99% - против!
 
Выборка приличная, репрезентативная. Люди для меня новые, я для них тоже, а результат - один в один!
 
И как с таким преимуществом можно будет проиграть выборы? А в том, что и на этот раз "Единая Россия" получит хоть хиленькое, но большинство, пока сомнений нет. Пусть и не голосами избирателей. а усилиями избиркомов.
 
Вопрос в другом - как при таком раскладе партия власти может победить, если ей в этом не будет помогать системная оппозиция?
 
И можно ли сделать так, чтобы немного поменьше помогала?
 
Если удастся перевести оппозицию из ситуации "борьбы нанайских мальчиков" во что-то более-менее реальное, без всякой борбы власть сменится. То есть борьба будет, но не с властью, а с оппозицией - за ее же собственные интересы.


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