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Московский листок

Более трети россиян, 35% считают - для достойного содержания ребенка необходимо 15-30 тысяч рублей в месяц

Опубликовано 31.05.2021 в разделе комментариев 1

дети брак рождаемость
Более трети россиян, 35% считают - для достойного содержания ребенка необходимо 15-30 тысяч рублей в месяц

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования банка «Открытие».

По мнению еще 33 процентов респондентов, на достойное содержание ребенка требуется от 30 до 50 тысяч рублей.

Каждый пятый россиянин считает, что эта сумма составляет от 50 до 100 тысяч рублей в месяц, а 8 процентов опрошенных считают, что на это нужно свыше 100 тысяч рублей ежемесячно.

А теперь соотнесем это со средней зарплатой по стране. Средняя зарплата в России в 2020-2021 годах равна сумме в 36 тыс. рублей.

Скоро в тюрьму будет стоять очередь из безработных

А ведь на нее необходимо содержать еще и родителей ребенка… Про бабушек и дедушек и прочих иждивенцев даже не говорю.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Сейрун Хачатрян написал 31.05.2021 12:28
https://youtu.be/X8vxxfsirrQ
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