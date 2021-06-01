"Социал Za" Обзор новостей: Екатеринбургский стрелок. Кто следующий?

Обзор новостей с Анатолием Барановым:
1. Екатеринбургский стрелок. Кто следующий?
2. В Чувашии задержан бывший активист «Открытой России» Юрий Сидоров
3. Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю проводят обыски в доме у бывшего мэра Владивостока
4. Более трети россиян — 35 процентов — считают, что для достойного содержания одного ребенка необходимо 15-30 тысяч рублей в месяц
5. Кажется, реновация завершится переселением в бытовки…
6. В России за последние сутки были подтверждены 9 694 новых случая заражения коронавирусом
7. Итальянский исследователь подозревает искусственное происхождение вируса Ковид-19
8. Ученый ожидает COVID-26 и COVID-32
9. На Донбассе «африканская» статистика жертв конфликта
10. Министр культуры России Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров снимут документальный фильм
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