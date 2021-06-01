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Московский листок

"Социал Za" Обзор новостей: Екатеринбургский стрелок. Кто следующий?

Опубликовано 01.06.2021 в разделе комментариев 0

Обзор новостей с Анатолием Барановым:

1. Екатеринбургский стрелок. Кто следующий?

2. В Чувашии задержан бывший активист «Открытой России» Юрий Сидоров

3. Сотрудники Следственного комитета по Приморскому краю проводят обыски в доме у бывшего мэра Владивостока

4. Более трети россиян — 35 процентов — считают, что для достойного содержания одного ребенка необходимо 15-30 тысяч рублей в месяц

5. Кажется, реновация завершится переселением в бытовки…

6. В России за последние сутки были подтверждены 9 694 новых случая заражения коронавирусом

7. Итальянский исследователь подозревает искусственное происхождение вируса Ковид-19

8. Ученый ожидает COVID-26 и COVID-32

9. На Донбассе «африканская» статистика жертв конфликта

10. Министр культуры России Ольга Любимова и глава Чечни Рамзан Кадыров снимут документальный фильм



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