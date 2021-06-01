Экономка и чиновники живут отдельно

Виктор Костров утверждает, что количество чиновников в России равно 2,4 миллионов человек. Не будем сравнивать с СССР, где чиновников было в три раза меньше, хотя народу в два раза больше. Приплюсуем сюда депутатов разного уровня и окажется, что их 7,5 тысяч человек. Это особая каста людей, которые грабят страну и народ не хуже чиновников. Они сидят на бюджете, имеют помощников, которые за них пишут законы, но получают почти так же как сами депутаты. Основная масса населения живёт практически в нищете, однако содержит дармоедов на самом высоком уровне.

Не бедствует и администрация президента, в которой насчитывается около 3 тысяч человек. Это сами чиновники администрации, а есть ещё водители, охранники, секретари, пресс - служба, обслуживающие, технический персонал и всё это на бюджете страны. Не бедствуют чиновники и головы не загружают есть кому написать и что - нибудь придумать, если сам бестолочь. Вот так и живём и нет конца этой растащиловки богатств страны.

Здравомыслящий человек не может понять как Россия ещё не умерла от такого воровства. Например, "Роскосмос" потерял более миллиарда рублей, которые оказались в Гонконге. Воровали 8 чиновников под руководством бывшего гендиректора ракетно - космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева. И нет такой конторы где бы не разворовывали бюджет. Вот поэтому не возможно понять как и на что существует государство Российское. При этом вышеупомянутые чиновники и обслуживающие получают миллионы, на них разворовывание не действует. Очевидно поэтому они не принимают никаких мер.

Константин Сёмин говорит, что богатые в России, имеет в виду олигархов и просто воровской элемент, имеют в год 31 % бюджета. Такое возможно только в той стране в которой народ поставлен в рабское положение. И президенту не раз говорили о нищенском положении народа. Как может министр получать около двух миллионов зарплаты, а народ 15 - 20 тысяч рублей. Некоторые получают в сутки несколько миллионов. Разве это не рабская страна? Ведь никто не озабочен нищенским положением большей части населения. Президент, министр обороны говорят о совершенстве армии, о поставках самого современного вооружения и при этом умалчивают о гигантском воровстве миллиардов только на закупках.

Президенту при этом не терпится говорить о создании новейшего оружия. На днях заявил, что испытания зенитных ракетных систем С-500 близки к завершению. Разве нельзя подождать окончания испытаний и принятия на вооружение армии. А если выявятся неполадки. Истребитель СУ - 57 пока в парадном варианте, да и танк "Армата" не на ходу. Дорого производство. А бюджет нищенский. Кое что производят за счёт нищенской зарплаты рабочих.

И вот 26 мая снова на передаче у А. Норкина шло обсуждение проблемы вакцинации. Не хотит наш народ прививаться. В обсуждении принимали участие учёный, сенатор, депутат, обозреватель - международник, политологи, журналист. Публика высокого уровня, которая составляет элиту страны. Хотя элиты в нынешней России нет. Останавливаться не буду, кому интересно почитайте книгу Сергея Кремлёва "Иуды в Кремле". Мнений было много, но не было главного объяснения причин по которым народ не прививается. На день обсуждения привито 7 миллионов человек, а выявляют заражённых более 8 тысяч в сутки. У меня другое мнение. Вот президент и министр якобы отдыхали на природе именно в лесу, хотя лесом это место назвать нельзя. Пародия на лес, однако стол полированный. Показали отдых во всей красе. А почему не показали вакцину и самого президента принимающего её. Народ не верит президенту все 21 год, потому что он делал более десятка обещаний, но для народа не выполнено ни одно. Некоторые думают, что президент вообще не вакцинировался. Он ведь встречается с чиновниками только по видеосвязи или с теми напрямую, которых продержали две недели в карантине. Есть и другое мнение. Говорят, что он принял вакцину импортную, о которой народ не знает. Если глава государства обманывает народ систематически как можно ему верить если событие не обнародовано. Для меня и моих земляков это главная причина по которой народ не вакцинируется.

А криминал захватил самые высокие этажи власти. Идёт информация о том, что правоохранители заподозрили Центральный банк в хищении активов банка "Воронеж", в котором возможно замешано руководство в лице Сергея Швецова. Арестовано два высокопоставленных сотрудника "Росгвардии" Сергей Воробьёв и Александр Швецов. Используют своё высокое положение в личных целях. Это детище лично президента и сколько уже арестовано генералов и полковников этой конторы? Президент уже не реагирует на задержание, настолько их много, что лучше не реагировать а то можно поехать головой.

Правительство рапортует о росте экономики. Называют внушительные проценты по отраслям, а топливный союз заявляет о возможном дефиците бензина, а это значит о его удорожании. Это к промышленности не относится или как? Правительство разбухло от чиновников и они не согласовывают свою деятельность. А чем занимается премьер? Вот что значит нет плана развития экономики страны, разработанного на подобии Госплана как было в Союзе.

Президент без заявлений жить не может и не важно, что было сказано ранее. На днях заявляет о недопустимости голода в стране. Но ведь по Путину Россия великая страна, имеющая самую современную армию и вдруг голод. Или величие в чиновниках, а голод в народе. Если вспомнить всё, что говорил президент 21 год сбывается с точностью наоборот. Значит надо готовиться к голоду. Это как же надо управлять страной, чтобы через 21 год правления заявить о недопустимости голода.

Несколько дней раньше на совещании с правительством по экономическим вопросам президент заявил о восстановлении экономики России после пандемии. А что разве пандемия побеждена? Каждый день смотрю по интернету информацию о положении с пандемией. Выявление колеблется от восьми тысяч до девяти с лишнем. Так что до победы далеко и вряд ли кто - то может назвать дату окончания борьбы с ковидом. "Макроэкономические показатели страны говорят о постепенном восстановлении экономики после пандемии". Если с этого президент начинает совещание, то зачем оно нужно? Он докладывает министрам о положении дел с экономикой в стране. При этом эксперты говорят, что малый бизнес исчезает и нет возможности его возродить.

Сегодня коррупция управляет страной. За прошедший год за коррупционные преступления осуждено более 500 чиновников и почти 1000 сотрудников правоохранительной системы. Ущерб на 63 миллиарда рублей

Целые банды и группировки во власти под прикрытием законов разворовывают не только средства из госказны, но и недра, леса и другие природные ресурсы. Надо отменить мораторий на смертную казнь иначе криминал захватит власть, а что будет дальше может предположить каждый.