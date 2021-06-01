Новостное издание Newsru.com сообщило о закрытии

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика», — сказано в сообщении на сайте издания.

Авторы обращения отметили, что картина дня издания «стала так отличаться от картинки, которую предпочитают государственные ресурсы», что после 2014 года с порталом перестали работать крупные рекламодатели, а в этом году «опасаться» начали остальные.

Сайт изначально открылся как интернет-портал новостей НТВ в 2000 году по адресу ntv.ru. В запуске издания участвовал ныне покойный Антон Носик. Когда телеканал вошел в состав «Газпром-Медиа», новостной сайт остался под контролем Владимира Гусинского и сменил доменное имя на newsru.com.

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Называть Newsru.com "старейшим изданием Рунета" несколько самонадеянно, и постарше имеются, но про резкий облам 2014-го года чистая правда. Причем с "Крымнашем" это если и связано, то опосредованно - мы, например, присоединение Крыма приветствовали, более того, я еще и в событиях на Донбассе участвовал лично и непосредственно, на "правильной" стороне. Причем даже за свои деньги. Которые вскоре начали кончаться, а поступления резко уменьшились.

Практически с 2014 года ФОРУМ.мск стал работать в убыток, покрывая издержки из иных источников, которые тоже иссякали. Это всех касается, кому не пособлял непосредственно Кремль.

Это странно, что Гусинский отказался дальше финансировать Newsru.com - не такие уж там большие расходы. Хотя, может быть, ему надоело вообще всё.

Это отдельный разговор - хорошо ли, что СМИ стали зависеть от капризов одного человека? Я таких закрытий "по капризу" пережил немало. Именно благодаря им профессия журналиста стала восприниматься как несерьезная.

Конечно, СМИ должны принадлежать журналистским коллективам. Но экономика рухнула, зарабатывать стало не на чем.

А если не можешь зарабатывать своим трудом, идешь на панель... Или переквалифицируешься в управдомы.

А.Б.