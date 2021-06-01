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Московский листок

На примере праймериз ЕР мы наблюдаем, как нас обведут вокруг пальца на предстоящих выборах в сентябре

Опубликовано 01.06.2021 автором в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
На примере праймериз ЕР мы наблюдаем, как нас обведут вокруг пальца на предстоящих выборах в сентябре

В «Единой России» подвели итоги предварительного голосования в Москве. По остальной России еще нет, видимо, на санях и нартах из дальних улусов везут результаты электронного голосования.

Всего за кандидатов, выдвинутых по списку одномандатных округов с последующим выдвижением в Госдуму, проголосовало 473 тыс. 812 избирателей. Явка составила больше 6%.

В первую тройку вошли Лысенко Марьяна Анатольевна, главврач 52-й больницы, остальные всем известны - Толстой Петр Олегович и Ресин Владимир Иосифович.

Кстати, Толстой избран секретарем Московского отделения партии вместо Метельского, проигравшего прошлые выборы.

Сенсацией стало голосование в Центральном округе номер 208, где еще с советского периода все выборы выигрывал Николай Гончар, и как секретарь райкома КПСС, и как бывший председатель Моссовета, и как сенатор, и как депутат от любой партии власти. Так вот, теперь он занял… второе место.

А выиграл с наихудшим результатом — в 14 тыс. голосов — "технический кандидат" Карен Аперян. Кто таков? Муниципальный депутат.

Надо сказать, Гончар за долгие годы своего депутатства не пропустил ни одной встречи с избирателями, его все уже знают лично в округе, а некоторые просто родились и выросли уже при нем. Лично он, в отличие от самой партии власти, не вызывает антипатии даже у политических противников. В Думе его пост председателя бюджетной комиссии, на мой взгляд важней, чем пост любого из заместителей председателя Госдумы, а может быть и самого председателя. И вот – проиграл…

На примере праймериз ЕР мы, видимо, наблюдаем, как нас обведут вокруг пальца на предстоящих выборах в сентябре.

Совсем нежелательные кандидаты, как обычно, не будут зарегистрированы вообще – как Николай Московченко, бывший депутат Мосгордумы как раз от этого округа. Очень популярный, очень геройский – единственный депутат, в которого стреляли в упор, но убить не смогли – так он еще потом женился на враче, которая его оперировала. Ну и мой друг, конечно. Его не пустили под предлогом того, что еще в советский период, будучи майором, дал публично пощечину генералу. Да-да, за это.

А Гончар - единственный депутат, который не поддержал закон о запрете избираться на выборные должности тем, кто причастен к экстремистским организациям. Вот и наказали… А что?

Депутатом станет, конечно, не Аперян – как «самовыдвиженец» в округе будет выдвигаться некто Леонов, из фонда «Лиза Алерт», в прошлом крупный менеджер в телекоммуникационной отрасли. Это который в начале марта 2021 года выступал в Кремле на встрече Путина с представителями волонтерами. Вот он и будет депутатом. Следите за руками. 



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