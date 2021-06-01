Казахстан бастует и добивается результата

Состоялась забастовка работников сервисных компаний в Мангистауской области Казахстана

27 мая начались забастовки рабочих сервисной компании «Мунай Телеком» в Жетыбае на месторождении Каламкас, а также в Жанаозене и Актау. Протестующие потребовали повышения заработной платы до уровня заработной платы, начисляемой рабочим в «КазМунайГазе».

Это не первая забастовка сотрудников сервисных компаний в регионе, которые требуют включения их в состав основного производства и распространения единого коллективного договора и социального пакета на всех работников.

В течение суток представители работодателя сервисной компании «Мунай Телеком» пообещали пойти на уступки и рассмотреть возможность увеличения заработной платы.

Даже завидно, ей-богу… Кажется по части рабочего движения мы отстали от Казахстана просто навсегда.

Опять же в Казахстане началась общенациональная акция протеста дальнобойщиков

Руслан Лазута один из организаторов движения дальнобойщиков и водителей за свои права рассказал о причинах забастовки, которая была организована 30 мая по всему Казахстану.