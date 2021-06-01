Объявлены "победители" среди школьных сортиров

Британский производитель бытовой химии Domestos подвел итоги конкурса "Школьная программа 2021", за участие в которой школам обещали отремонтировать туалеты. Победителями стали шесть школ из регионов России. Еще 150 учреждений получат в подарок годовой запас моющего средства.

Победителями конкурса стали школа № 1 Гуся-Хрустального Владимирской области, лицей № 44 Чебоксар, школа № 19 Междуреченска Кемеровской области, школа в станице Елизаветинская (Краснодар), школа № 6 Нефтекамска (Башкортостан) и школа № 103 Волгограда. Компания уже проводила подобные акции в 2019 и 2020 годах.

В этой новости все... Ужасно. До какого состояния нужно довести людей, чтобы за возможность получить бесплатный пузырек хлорки, они были готовы на весь мир показывать "срамоту"?!

Ну и школьные сортиры нужно ремонтировать из средств бюджета, а не за счет иностранных подачек…