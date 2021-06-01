ФСБ и СБУ - близнецы-братья

Бывшего главу «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в самолете

в рамках уголовного дела по статье о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ).

Сажать самолет в Белоруссии не пришлось, его развернули на взлетно-посадочной полосе в Пулково, откуда Пивоварова и забрали сотрудники ФСБ. Сейчас в его квартире проходит обыск.

Уголовное дело против Пивоварова возбуждено почему-то в Краснодаре. Но это уже неважно, хоть в Сыктывкаре…





Литва объявила персоной нон грата украинского блогера Анатолия Шария

В 2012 году, еще при президентстве Виктора Януковича, Шарий получил статус беженца в Литве. Тогда Шарий заявил, что он проводил расследование об участии государственных учреждений в наркобизнесе, поэтому против него на Украине были фальсифицированы дела. Именно статус беженца от Литвы помог блогеру позже легализоваться в ЕС.

В 2015 году, после серии публикаций о пророссийской деятельности блогера, Литва рассматривала возможность лишения его статуса беженца. Но тогда статуса его не лишили – вроде бы пророссийская позиция пока не преследуется в ЕС.

Какими именно юридическими последствиями этот шаг грозит Шарию, сейчас проживающему в Испании, не очень понятно.

В феврале Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Шария в государственной измене. Также его вызвали на допрос, а после того, как Шарий ожидаемо не явился, объявили в розыск. В СБУ заявили, что будут добиваться экстрадиции блогера с территории ЕС.

Но можно ли экстрадировать из одного государства человека, подозреваемого в госизмене в другом, - это вопрос.

К тому же вся «измена», как можно понять, состоит в словах. Как-то очень все по-нашему, по-российски. Хотя непонятно, вроде бы Украина с Литвой стоят на позициях, противоположных путинской России. А выглядят просто близнецами-братьями…