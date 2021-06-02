Навстречу выборам

Читаю: «1 июня вступило в силу постановление Роспотребнадзора о внесении петрушки кудрявой (Petroselinum crispuma A.W.Hill.) в список растений, содержащих сильнодействующие, наркотические или ядовитые вещества», - и вспоминаю подростковое детство.

В начале 60-х завёл голубей, кормил их пшеницей, покупая её на базаре (1 рубль ведро), но моя голубиная стая летала так-себе, а у меня терпения всегда не хватало. И тут мне сказали, что самый лучший корм для голубей – конопля. А я её и на базаре, и вообще в глаза не видел. Но случилось так, что отец зачем-то послал меня в Николаевку что-то отвезти дедушке и бабушке. И вот уже в селе они меня кормят и расспрашивают, ну я им свои проблемы про голубей и рассказал. Поели, дед сказал мне взять ведро, и мы полезли на чердак. Там лежала конусом куча серого блестящего зерна вёдер на 10. Дед распорядился набрать полное ведро.

- А что это? – удивился я.

- Конопля, - в свою очередь удивился дед.

Старикам-пенсионерам её выдал колхоз для корма животных или на масло, поскольку сам колхоз выращивал и коноплю.

Так я узнал, как выглядит семена конопли и стал узнавать и само растение, обильно растущее не только в полях, но и самосевом в низинах у ставков. Потом узнал, что пыльца цветущей конопли называется «план», и какие-то неведомые мне наркоманы этот план как-то курят (тогда так называли только пыльцу, а про курение самого растения тогда и разговоров не было).

Что касается мака, то его на Украине на всех пустошах было разливное море – всё было красным от цветов - мак хорошо распространялся самосевом. Мак использовали не только в пирогах и посыпали им бублики, но и как снотворное (наркотические свойства мака знали и маковую солому в корм скоту не давали – ядовита). Но я и после окончания института всё ещё не знал, как выглядит наркоман или обкуренный человек, - никто вокруг ни мак, ни коноплю не курил, и о наркоманах даже слухов не было.

Когда мне было 11 мой брат ушёл в армию, его ружьё 16 калибра осталось мне. Если находилось 80 лишних копеек на пачку патронов (самому снаряжать было нечем), то ходил с ружьём в пустоши «за Узел» с попыткой добыть зайца, или стрелял ворон. Ни один взрослый, включая отпускавших патроны продавцов и видевших меня с ружьём милиционеров, не видели в этой картине пацана с ружьём ничего удивительного или противоправного: пацан – он на то и пацан!

А сейчас не то, что коноплю и мак, но и петрушка уже в запрете??

А может не петрушку надо запретить, а вас, «запрещающих»?

Ведь когда вас не было, то и наркоманов не было, и в школах никто не стрелял!

Недавно давал интервью радио «Аврора» и удивился тому, как мой собеседник встал на защиту депутатов Думы, типа «они ничего не могут, у нас законы такие» и т.д. А я вот хочу, чтобы вы вспомнили, принимала ли Дума хоть какой-то закон, который бы был направлен на улучшение жизни народа?

Вставали ли эти паразиты на защиту граждан России хоть когда-нибудь? Вот уже в марте из данных Росстата следовало, что в 2020-м умерло 2 миллиона 124 тыс. человек, что на 324 тыс. чел больше, чем в 2019-ом, а уже в январе 2021 года число смертей увеличилось на 33,9% За первый месяц года в РФ скончались 217,8 тысячи человек — на 55,7 тысячи больше, чем 2019, «от коронавируса» как бы умерло 26292 человека и ещё 10815 смертей тоже списали на заболеванием коронавирусом, но смерть ещё 19 тысяч даже услужливая власти медицина на смогла объяснить. Думаки хотя бы попытались объяснить, что происходит? Почему за один месяц умер целый городок в России?

Вставали ли эти 450 паразитов даже не на защиту всего народа России, а хотя бы на защиту её экономики? Вставала ли эта банда на защиту интересов государства хотя бы тогда, когда ей в нос тыкали проблему?

Я уже столько раз писал об этом, что уже и самому удивительно тупое молчание Думы: практически всех судей Москвы подобрали для назначения в должность судьи работники управления судебного департамента города Москвы, В. Липезин и Л. Лопатина. В 2015году они были арестованы за хищения около 2 миллиардов рублей, из которых свыше 300 миллионов были похищены под предлогом, что эти деньги ушли на оплату переводчиков в судах. Но чтобы украсть деньги, выделенные на оплату переводчиков в судах, МОСКОВСКИЕ СУДЬИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ СОУЧАСТВОВАТЬ В ЭТОЙ КРАЖЕ вынесением фальшивых постановлений о привлечении к делу переводчиков. Судьи - воры!!

Дума России хоть как-то на это прореагировала?

Да что я! Артист, играющий роль «пердизента Рашки», тыкает им в нос сообщения о собственных преступлениях, а депутаты всего лишь тупо глазки пучат.

В том же 2015 году путин в своём послании Федеральному Собранию сообщил: «За 2014 год следственными органами возбуждено почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли 46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что приговором закончились лишь 15 процентов дел. При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес». То есть, путин, не стесняясь, похвастался, что назначенные им в должность Генеральный прокурор, Председатель Следственного комитета и судьи в 2014 году с целью вымогательства денег у бизнесменов разорили свыше 160 тысяч предприятий экономики России. То есть, их люди с помощью судей возбуждали дела против невиновных бизнесменов, делали обыски, не давали бизнесменам работать, после чего получали от бизнеса взятки и закрывали уголовное дело. А бизнесмены останавливали свои предприятия и бросали работать.

Подобный наглый грабёж был бы невозможен, если бы в России были хотя бы зачатки судебной власти и настоящий президент. Ну и какие же меры депутаты и сенаторы приняли к президенту, разоряющему экономику России? Какие приняли меры для создания в России судебной власти?

Никаких!

В следующем году бизнес-омбудсмен Б. Титов сообщил, что в 2015 году люди путина завели таких липовых уголовных дел уже не 200, а 230 тысяч, из которых до суда по-прежнему дошло не более 15% дел.

Путин организовал практически открытый грабёж экономики России с помощью назначенных им руководителей силовых структур, и в результате этого грабежа граждане России видят и полицейских полковников, хранящих на квартирах по полмиллиарда долларов наличными, и генералов Следственного комитета, обслуживающих воров в законе прямо в зданиях прокуратур.

Не видели всего этого и не приняли никаких мер только депутаты и сенаторы - члены Федерального Собрания России! Высшая власть России!

Ну и «вишенка на торт»: «Свою деятельность в 2020 году прекратило 1,54 млн юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств, то есть примерно пятая часть действующих бизнесов в России, пишут «Известия». Это стало рекордом за последние шесть лет, следует из статистики ФНС». А в Думе и попытки не сделали обсудить причины этого!

Подвиги тех, на голосование за которых будут звать туземных дебилов, хорошо описал неведомый мне автор из интернета:

«1. Я не буду останавливаться на дороге, чтобы подвезти женщину с ребенком. В советские времена я это делал обязательно, особенно в плохую погоду. Мало штрафов за отсутствие кресел, так теперь еще и повышающий коэффициент к любым штрафам за присутствующих в салоне детей. Ты женщина с ребенком? Отлично, государство о тебе заботится. Иди голосуй за него!

2. Я не буду помогать никаким детям просящим о помощи, самое большее, отбегу на 10 метров и позвоню в полицию, хотя насчет звонка не уверен, что это для меня безопасно.

3. Я не буду вести никаких уроков, занятий, походов в которых присутствуют дети, кроме детей друзей и родственников. И вообще, мужчины, работающие в школе, - идиоты по которым тюрьма плачет. Спасибо борцам с «педофилами».

4. Я не остановлюсь и не подвезу одинокую женщину, равным образом не буду ничем и ни при каких обстоятельствах помогать незнакомым женщинам. Сесть в тюрьму с клеймом «насильника» совершенно не светит.

5. Хулигана надо обойти за километр, а малолетнего хулигана за два.

6. Я совершенно не уверен в том, что увидев лежащего на земле человека следует звонить в скорую и полицию без риска стать «убийцей», в людном месте под камерами еще куда ни шло, а в безлюдном месте точно нужно быстро и молча уходить.

Спасибо, дорогая Государственная Дума, за прогрессивное законодательство, спасибо, многоуважаемые суды, прокуратура и полиция за активную и мудрую защиту прав человека и особенно женщин и детей».

Не прав автор!

Не Государственной Думе спасибо, а тем, кто ходит голосовать – это они творят в России всё вышесказанное. Руками и мозгами депутатов - да, но творят они – «избиратели»!