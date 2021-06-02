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Московский листок

Гудкова арестовали с тётей

Опубликовано 02.06.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Гудкова арестовали с тётей

Тетя политика Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова задержана вместе с ним по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах. Гудков и его тетя задержаны в качестве подозреваемых по статье ч. 2 ст. 165 УК РФ о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Но по этой статье им не может быть избран арест как мера пресечения.

Тем не менее, Гудков задержан на 48 часов. Вину он не признает, допрос все еще продолжается. Гудкову может грозить наказание до 5 лет лишения свободы.

Ранее у Гудкова и его родственников прошла серия обысков. Обыски также проводились у руководителя его штаба Виталия Венидиктова и бывшего председателя признанной в РФ нежелательной организации "Открытая Россия" Александра Соловьева. 

***

Если у вас нету тети, то может быть, это не так уж и плохо. Ее вместе с вами не арестуют.

А вообще мне уже надоело каждый день сообщать, что того арестовали, этого - и всякий раз понятно, что ни за что.

У нас что, 19-й век с долговыми тюрьмами, куда сажали несостоятельных должников? 

А если долгов нет, а посадить надо? Ну есть ведь срок за "кощунство". И что с того, что даже слова такого в УК нет - вон девочки из "Пусси Райот" отсидели, и ничего, безо всякого слова...

Некое ООО "Сектор-2А" не выплатило около 1 млн рублей по договору аренды. И что? Недавно Гудкова задерживали "под видео" на джипе, который явно стоит больше миллиона. И вообще он человек небедный. Взыскать, если что, есть с чего. Откуда взялся арест?

Мы понимаем, откуда. Но не скажем. Нам можно. А вот что будут говорить следователи и судьи - вопрос, им-то отмолчаться не удастся...

И что, у нас теперь перед каждыми выборами будут серийные посадки? Квадратно- гнездовым способом. В сельском хозяйстве такой процесс называют еще "прореживанием". Политического поля.

Так на нашем поле уже и так ничего почти не растет...

А.Б.



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