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Московский листок

Андрей Гребенник: Требую немедленного освобождения задержанных по политическим мотивам оппонентов властей

Опубликовано 02.06.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Андрей Гребенник: Требую немедленного освобождения задержанных по политическим мотивам оппонентов властей

В связи с задержанием Дмитрия Гудкова, незадолго до этого заявившего о намерении выдвигаться на выборы в Государственную Думу по моему 206 округу, я, глава муниципального округа Щукино Андрей Гребенник считаю необходимым сделать следующее заявление: 

- Я считаю подобные действия правоохранителей проявлением полного беззакония и беспределом, и требую немедленного освобождения задержанных по политическим мотивам оппонентов властей. 

- Уверен, что данная деятельность силового блока накануне избирательной кампании в Государственную Думу имеет за собой единственную цель – зачистку политического поля. В этом я вижу полную неготовность властей к честной конкуренции. 

В случае непрекращения преследований оппозиции по политическим мотивам, я считаю своим долгом в рамках своей избирательной кампании последовательно настаивать на допуске ВСЕХ претендентов к участию в выборах, а в случае избрания в Государственную Думу – добиваться проведения полноценного расследования на предмет правомочности этих действий.

 

Глава муниципального округа Щукино,

кандидат от КПРФ в Государственную Думу по округу №206

Андрей Гребенник



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