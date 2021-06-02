Андрей Гребенник: Требую немедленного освобождения задержанных по политическим мотивам оппонентов властей

В связи с задержанием Дмитрия Гудкова, незадолго до этого заявившего о намерении выдвигаться на выборы в Государственную Думу по моему 206 округу, я, глава муниципального округа Щукино Андрей Гребенник считаю необходимым сделать следующее заявление:

- Я считаю подобные действия правоохранителей проявлением полного беззакония и беспределом, и требую немедленного освобождения задержанных по политическим мотивам оппонентов властей.

- Уверен, что данная деятельность силового блока накануне избирательной кампании в Государственную Думу имеет за собой единственную цель – зачистку политического поля. В этом я вижу полную неготовность властей к честной конкуренции.

В случае непрекращения преследований оппозиции по политическим мотивам, я считаю своим долгом в рамках своей избирательной кампании последовательно настаивать на допуске ВСЕХ претендентов к участию в выборах, а в случае избрания в Государственную Думу – добиваться проведения полноценного расследования на предмет правомочности этих действий.

Глава муниципального округа Щукино,

кандидат от КПРФ в Государственную Думу по округу №206

Андрей Гребенник