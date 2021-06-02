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Московский листок

Строительство домов по реновации идет на месте захоронения химического оружия

Опубликовано 02.06.2021 в разделе комментариев 0

яд химоружие
Строительство домов по реновации идет на месте захоронения химического оружия

На территории «Химбазы» в Очаково найдены захоронения ампул АК-1, состоявшие на вооружении Красной армии в качестве химических боеприпасов.

По свидетельствам военного историка Л.А. Федорова, захоронение протекших химических снарядов было произведено там в 1920-е годы прошлого века.

Для снаряжения ампул с конца 1920-х использовались отравляющие вещества иприт и люизит.

Застройщик (Компания «ПИК») и «власти района», и МЧС не спешат афишировать находку и принимать меры по обезвреживанию территории. Я думаю, даже не очень понимают, что делать.

Похожая ситуация была больше 20 лет назад в Братеево, когда уже после возведения нулевых циклов жилых домов было обнаружено сильное радиоактивное заражение территории. Если мне не изменяет память, было вывезено более 800 тонн зараженного грунта, но фундаменты уже стояли.

Была моя статья в «Правде», был скандал, был суд с Ресиным, который ему выиграть не удалось – судила, кстати, судья Егорова, которая потом стала многолетним главой Мосгорсуда. Вышли на мировое соглашение, а строительство продолжилось. Сейчас живут люди. Наверно, хорошо живут…

Вот и в Очаково застройка участка жилыми многоквартирными домами «под реновацию» продолжается.

А.Б.



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