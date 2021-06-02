Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Видимо, в Минске теперь можно всё?

Опубликовано 02.06.2021 в разделе комментариев 2

белоруссия лукашенко
Видимо, в Минске теперь можно всё?

Следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича,

заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией.

"В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе".

В минувший четверг в самопровозглашенной Луганской народной республике открыли уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Протасевича. По данным следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и до зимы 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны.

В этой новости прекрасно всё.

В 2014-м году Протасевичу было 18 лет, как он мог исполнять обязанности замкома роты, если на тот момент у него не могло быть никакой военной подготовки?

Но главное – в качестве кого следователи из ЛНР будут опрашивать гражданина Белоруссии, если сама Белоруссия государства ЛНР не признает?

Видимо, в Минске теперь можно всё?

 

Три росийских телеканала получили запрет на вещание в Белоруссии

Белорусские власти исключили три российских телеканала из списка разрешенных к распространению на территории страны. Об этом говорится на сайте Министерства информации республики.

«Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь», — уточняется в сообщении.

Черт его знает, что это за каналы, но у нас точно единое государство с РБ?

Иностранные СМИ получают разрешение на распространение продукции на территории Белоруссии сроком на 3 года. Так наши СМИ в РБ – иностранные? И мы на самом деле в Минске – иностранцы?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В Беларуси давно есть своя ЛНР
Хто-то написал 02.06.2021 10:55
Лукашенковская ненародная республика
Ответить
Лукавый Батька
Михаил Л.++-+ написал 02.06.2021 10:43
"Следователи из Донбасса "
Странно. Вроде бы Белоруссия официально ДНР/ЛНР не признает, а тут вдруг какие-то "следователи" из непризнанного образования.
"...потому что людей они убивали там, в Донбассе"
Надо же. Только сейчас "прозрел". А до летних протестов прошлого года этот Протасевич спокойно жил в Белоруссии и Лукашенко с Тертелем к нему никаких претензий не имели.
https://regnum.ru/news/3279331.html
"И мы на самом деле в Минске &#8211; иностранцы?"
После 1991 г. - да.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • КПРФ или любая другая партия?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Социал Za" Обзор новостей: Екатеринбургский стрелок. Кто следующий?
"Социал Za" Обзор новостей: Екатеринбургский стрел...
01.06.2021
Казахстан бастует и добивается результата
Казахстан бастует и добивается результата
01.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пришел голосовать - приведи друга (0)
Видимо, в Минске теперь можно всё? (2)
Строительство домов по реновации идет на месте захоронения химического оружия (0)
Андрей Гребенник: Требую немедленного освобождения задержанных по политическим мотивам оппонентов властей (2)
Гудкова арестовали с тётей (12)
Навстречу выборам (5)
Нереализованные амбиции "Единой России" оборачиваются курсом на международную изоляцию (3)
ФСБ и СБУ - близнецы-братья (3)
Объявлены "победители" среди школьных сортиров (8)
Казахстан бастует и добивается результата (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Под дома по реновации заложили немного иприта и льюизита
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если у вас нету тети, то может быть, это не так уж и плохо. Ее вместе с вами не арестуют
Дарья Митина Дарья Митина: Блять
Дарья Митина Дарья Митина: На своих сограждан Кремлю насрать, если их фамилия не Сапега
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Праймериз ЕР тренировка к фальсификациям в сентябре?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss