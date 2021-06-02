Следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича,
заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией.
"В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе".
В минувший четверг в самопровозглашенной Луганской народной республике открыли уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Протасевича. По данным следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и до зимы 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны.
В этой новости прекрасно всё.
В 2014-м году Протасевичу было 18 лет, как он мог исполнять обязанности замкома роты, если на тот момент у него не могло быть никакой военной подготовки?
Но главное – в качестве кого следователи из ЛНР будут опрашивать гражданина Белоруссии, если сама Белоруссия государства ЛНР не признает?
Видимо, в Минске теперь можно всё?
Три росийских телеканала получили запрет на вещание в Белоруссии
Белорусские власти исключили три российских телеканала из списка разрешенных к распространению на территории страны. Об этом говорится на сайте Министерства информации республики.
«Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь», — уточняется в сообщении.
Черт его знает, что это за каналы, но у нас точно единое государство с РБ?
Иностранные СМИ получают разрешение на распространение продукции на территории Белоруссии сроком на 3 года. Так наши СМИ в РБ – иностранные? И мы на самом деле в Минске – иностранцы?
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Хто-то написал 02.06.2021 10:55
Михаил Л.++-+ написал 02.06.2021 10:43
Странно. Вроде бы Белоруссия официально ДНР/ЛНР не признает, а тут вдруг какие-то "следователи" из непризнанного образования.
"...потому что людей они убивали там, в Донбассе"
Надо же. Только сейчас "прозрел". А до летних протестов прошлого года этот Протасевич спокойно жил в Белоруссии и Лукашенко с Тертелем к нему никаких претензий не имели.
https://regnum.ru/news/3279331.html
"И мы на самом деле в Минске – иностранцы?"
После 1991 г. - да.