Следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича,

заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с Россией.

"В Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним, — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе".

В минувший четверг в самопровозглашенной Луганской народной республике открыли уголовное дело в отношении гражданина Белоруссии Протасевича. По данным следствия, летом 2014 года он добровольно вступил в ряды запрещенного в ЛНР батальона "Азов" и до зимы 2015 года, занимая должность замкомандира связи второй ударно-штурмовой роты, "принимал участие в боевых действиях" на юго-востоке страны.

В этой новости прекрасно всё.

В 2014-м году Протасевичу было 18 лет, как он мог исполнять обязанности замкома роты, если на тот момент у него не могло быть никакой военной подготовки?

Но главное – в качестве кого следователи из ЛНР будут опрашивать гражданина Белоруссии, если сама Белоруссия государства ЛНР не признает?

Видимо, в Минске теперь можно всё?

Три росийских телеканала получили запрет на вещание в Белоруссии

Белорусские власти исключили три российских телеканала из списка разрешенных к распространению на территории страны. Об этом говорится на сайте Министерства информации республики.

«Три иностранные программы исключены из списка разрешенных к распространению на территории Республики Беларусь: «КИНОМИКС», «Телеканал КХЛ (KHL TV channel)» и «Русская ночь», — уточняется в сообщении.

Черт его знает, что это за каналы, но у нас точно единое государство с РБ?

Иностранные СМИ получают разрешение на распространение продукции на территории Белоруссии сроком на 3 года. Так наши СМИ в РБ – иностранные? И мы на самом деле в Минске – иностранцы?