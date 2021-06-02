Пришел голосовать - приведи друга

Сотрудников московского метрополитена хотят обязать привести по одному другу или родственнику на выборы в Госдуму, чтобы те проголосовали за нужных властям кандидатов. Об этом The Insider рассказал председатель независимого профсоюза работников ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев.

В распоряжении издания оказалась запись совещания сотрудников метрополитена. На ней человек с голосом, похожим на голос руководителя пятой дистанции Службы централизации и блокировки Сергея Понкратова заявляет, что всем работниками с регистрацией в Москве нужно заполнить анкеты на себя и одного из своих друзей перед предстоящими выборами в Госдуму.

Гостев рассказал, что запись была сделана 1 июня, при этом работники метро должны выполнить требование до 3 июня.