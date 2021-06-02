Гарант конституции, не делай нас бомжами! Жильцы общежитий идут в приёмную президента

5 июня 2021 года в 15-00 жильцы московских общежитий коллективно идут в приёмную президента РФ (Новая площадь 16, метро Китай-город, Лубянка).

Причина визита — принятие в третьем чтении Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации".

Данный закон легализует нахождение зданий бывших заводских общежитий в частной собственности.

Напоминаем, ранее такое прямо запрещалось законом. А именно ст. 18 закона «О приватизации Жилищного фонда», Указом президента РФ от 10 января 1993 года N 8 однозначно определяли, что бывшие общежития не должны уходить в частные руки ни под каким видом. Они должны были передаваться в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов (по ст. 7 закона «О введении в действие Жилищного кодекса») должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию. Да, находились ушлые жулики, захватывавшие дома в частную собственность, однако жильцы общежития, проявив настойчивость, могли добиться изъятия дома из незаконного владения, и передать в городской жилой фонд. Новый закон лишает их этой возможности.

Отметим, что на первый взгляд оный закон защищает от выселения жильцов приватизированных коммерсантами общежитий. Этим людям предоставляется договор найма, причём, наниматель жилого помещения будет платить за наём, содержание и текущий ремонт общего имущества и за коммунальные услуги (за капремонт платит собственник). Как следует из документа «Размер тарифов устанавливается наймодателем, но не может превышать величины, устанавливаемой ч. 3 ст. 156,1, ст. 57 ЖК РФ (т.е. муниципальных). Найм бессрочный, причём. «В случае смерти нанимателя жилого помещения любой дееспособный член семьи умершего нанимателя, проживавший совместно с умершим на дату смерти, вправе требовать признания себя нанимателем по ранее заключенному договору найма вместо первоначального нанимателя при согласии остальных членов такой семьи».

Однако эта защита кажется надёжной только на первый взгляд. На самом деле в законе предусмотрено множество лазеек, позволяющих мегажулику, захапавшему жилой дом, избавить оный дом от его обитателей. А именно:

«Расторжение указанного договора найма жилого помещения по требованию наймодателя допускается в судебном порядке в случае:

невнесения нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение периода более шести месяцев (!)».

Отметим, что путем нехитрых манипуляций тарифы повышаются до конских. А можно просто отказаться принимать у ненужных людей деньги.

Ещё можно выселять из-за «систематического нарушения прав и законных интересов соседей, которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом помещении; использования жилого помещения не по назначению». То есть, мегажулик может поиграть в замечательную игру - натрави соседей друг на друга, обещай кому-либо что-либо и можно избавиться минимум от части нежелательных жильцов.

А так же, из за «Разрушения или повреждения жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за действия которых он отвечает»;

А что такое разрушение? Естественный износ со временем считается? А как подтверждается – экспертизой заказанной собственником дома? Надо объяснять, что стоимость продажной экспертизы намного ниже стоимости жилья в Москве?

И, наконец, самое страшное — можно выселять в связи с выбытием. «Ст. 2 3. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства указанный договор найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено федеральным законом». То есть, можно зачистить дом силами охраны, и сказать что так и было, жильцы съехали сами. В крайнем случае, можно и другое место обеспечить. Есть даже в Московской области такие населённые пункты, где жильё не стоит почти ничего, по причине полного отсутствия работы (и возможности в разумный срок доехать туда, где работа есть), а также почти полного вымирания инфраструктуры.

Жильцы общежитий считают, что принятие этого закона вызовет целую волну выселений на улицу и иных нарушений их прав. Они просят президента (гаранта конституции, между прочим) гарантировать их конституционное право на крышу над головой (ст. 40) и не подписывать этот закон.