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Московский листок

Девять лет копят на квартиру. В среднем...

Опубликовано 02.06.2021 в разделе комментариев 1

жкх жилье закон
Девять лет копят на квартиру. В среднем...

Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру, при этом годом ранее этот срок составлял восемь лет, говорится в аналитическом материале Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

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«С 2017 года по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом (СДД) мог бы накопить средства на условную квартиру за восемь лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 п. п. по сравнению с 2019 годом, а копить на такую квартиру пришлось бы почти на год дольше. При этом доля накоплений в целом по России по итогам 2020 года составила бы 10,8% по сравнению с 12,1% годом ранее», — сказано в материале.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Из деревни написал 02.06.2021 16:44
А в СССР 3 года на стройке отработал или на ЖБК и получил квартиру. И питались хорошо, одевались, ездили на курорты, а не сидели на хлебе с водой.
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