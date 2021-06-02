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Московский листок

Шесть лет за призывы

Опубликовано 02.06.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
Шесть лет за призывы

«Оправдание терроризма», «призывы к экстремизму». Дело тянулось с прошлого года, и даже многие из тех, кто пристально следит за текущей российской политикой, не сразу вспомнили, о ком речь. Событий ведь и без того хватает — обыски, задержания, обвинения. Самолет тормозят на взлетной полосе, чтобы снять с рейса куда более известного, чем Дарья Полюдова, человека из оппозиции, и это не про Беларусь, это про Россию.

Полюдову вспомнили не все и не сразу, а ведь она была первой. В 2014 году она стала первой обвиняемой по новой статье УК — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности»: собиралась провести «марш за федерализацию Кубани». При этом суд не смутило, что «призывы к федерализации» - это преступление на Украине, а не в российской Федерации. И Кубань федерализована по действующей Конституции, поскольку содержит в себе Республику Адыгея.

Вынося нынешний приговор «за призывы» суд почему-то не принял во внимание, могла ли обвиняемая хоть как-то в принципе осуществить то, к чему призывала? И осуществимо ли это в принципе?

Тем более, что лица, к которым она якобы апеллировала – Масхадов, Басаев – давно умерли, их вооруженные формирования давно не существуют.

Просто дали 6 лет, и всё.



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