"Социал Za" Обзор новостей: Лучше, если у вас нету тети

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Гейдельбергский Человик написал 02.06.2021 17:04
Теперь второе, всем же ясно, страна в ручном управлении, значит ради спасения страны, надо слушаться лидеров, отцов основателей надо боготворить, а не подначивать и подкалывать. Вы посмотрите какие хорошие и светлые лица - Путин, Патрушев, Матвиенко, Бортников, Медведев, неговоря уже о исключительно интеллигентных и умных Викторе Золотове и Колокольцеве, а Шойгу вообще гений.
Фильмы 99 процентов наши, русские, светлые и добрые с нашими русскими умными и приятными актерами. Спектакли исключительно русские по доброте и накалу.
Строится новая русская православная правильная держава, Держава Мира. И главное, от нас ничего не требуется, просто живите, так нет, обязательно начинаем болтаться под ногами, зудим как мухи, кусаемся как вошки.
Путин модет все.
От ядерной войны , до уничтожения неугодных, но он просто говорит, остепенитесь, мягко и естественно требует уважения, за свою гигантскую, зачастую непонятную, нам простым смертным, работу.
Самый страшный сон это украинские нацисты, как мудро и дальновидно постоянно отмечает мудрейший редактор глубокоуважаемыы Анатолий Юрьевич Баранов, вы посмотрите какой ужас на Украине, просто-таки нацизм, а у нас?
Да у нас рай, и хулиганов наказывают, причем очень мягко, но справедливо.