Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Социал Za" Обзор новостей: Лучше, если у вас нету тети

Опубликовано 02.06.2021 в разделе комментариев 1

Тетя политика Дмитрия Гудкова Ирина Ермилова задержана вместе с ним

Глава муниципального округа Щукино выразил протест в связи с арестом бывшего кандидата в депутаты по округу Дмитрия Гудкова

В понедельник суд в Москве приговорил политическую активистку Дарью Полюдову к шести годам колонии

Сотрудников московского метрополитена хотят обязать привести по одному другу или родственнику на выборы в Госдуму

Россиянам в среднем требуется около девяти лет, чтобы накопить на квартиру

Более 5 млн россиян находятся в списках невыездных из-за неоплаченных долгов

Запрет на импорт западных кормов угрожает жизни ряда кошек и собак

Военно-морской базы РФ в Судане не будет

Следователи из Донбасса могут провести опрос Романа Протасевича

Три росийских телеканала получили запрет на вещание в Белоруссии

2 дня продолжалась всеобщая акция протеста дальнобойщиков в Казахстане

Минэкономразвития сочло неэффективными прямые выплаты на открытие бизнеса

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПО РЕНОВАЦИИ ВЕДЁТСЯ НА МЕСТЕ ЗАХОРОНЕНИЙ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Гейдельбергский Человик написал 02.06.2021 17:04
Где был Гудков, когда сажали Ходорковского? Громили НТВ? Зарабатывал, то есть все его устраивало.
Теперь второе, всем же ясно, страна в ручном управлении, значит ради спасения страны, надо слушаться лидеров, отцов основателей надо боготворить, а не подначивать и подкалывать. Вы посмотрите какие хорошие и светлые лица - Путин, Патрушев, Матвиенко, Бортников, Медведев, неговоря уже о исключительно интеллигентных и умных Викторе Золотове и Колокольцеве, а Шойгу вообще гений.
Фильмы 99 процентов наши, русские, светлые и добрые с нашими русскими умными и приятными актерами. Спектакли исключительно русские по доброте и накалу.
Строится новая русская православная правильная держава, Держава Мира. И главное, от нас ничего не требуется, просто живите, так нет, обязательно начинаем болтаться под ногами, зудим как мухи, кусаемся как вошки.
Путин модет все.
От ядерной войны , до уничтожения неугодных, но он просто говорит, остепенитесь, мягко и естественно требует уважения, за свою гигантскую, зачастую непонятную, нам простым смертным, работу.
Самый страшный сон это украинские нацисты, как мудро и дальновидно постоянно отмечает мудрейший редактор глубокоуважаемыы Анатолий Юрьевич Баранов, вы посмотрите какой ужас на Украине, просто-таки нацизм, а у нас?
Да у нас рай, и хулиганов наказывают, причем очень мягко, но справедливо.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • КПРФ или любая другая партия?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Социал Za" Обзор новостей: Лучше, если у вас нету тети
"Социал Za" Обзор новостей: Лучше, если у вас нету...
02.06.2021
Казахстан бастует и добивается результата
Казахстан бастует и добивается результата
01.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
"Социал Za" Обзор новостей: Лучше, если у вас нету тети (1)
Шесть лет за призывы (0)
Девять лет копят на квартиру. В среднем... (1)
Гарант конституции, не делай нас бомжами! Жильцы общежитий идут в приёмную президента (0)
Пришел голосовать - приведи друга (4)
Видимо, в Минске теперь можно всё? (7)
Строительство домов по реновации идет на месте захоронения химического оружия (2)
Андрей Гребенник: Требую немедленного освобождения задержанных по политическим мотивам оппонентов властей (2)
Гудкова арестовали с тётей (38)
Навстречу выборам (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Как Колобок провёл день
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Под дома по реновации заложили немного иприта и льюизита
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Если у вас нету тети, то может быть, это не так уж и плохо. Ее вместе с вами не арестуют
Дарья Митина Дарья Митина: Блять
Дарья Митина Дарья Митина: На своих сограждан Кремлю насрать, если их фамилия не Сапега
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss