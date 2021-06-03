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Московский листок

В новой холодной войне России уготована роль "всегда проигравшей"

Опубликовано 03.06.2021 в разделе комментариев 0

сша война рф
В новой холодной войне России уготована роль "всегда проигравшей"

"Жэньминь жибао" назвала Россию великой державой и процитировал директора Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна, по мнению которого, эту страну не может погубить никто, кроме нее самой. Помимо России, как отмечается в материале, такой державой является еще и Китай.

В статье подчеркивается, что США, в свою очередь, уже не могут ослабить ни одну из этих стран, разорвав их партнерские отношения. Но и объединиться с Москвой, по мнению автора, Вашингтон не способен, так как у США нет возможности расположить к себе Россию.

***

Россия уже давно не определяющая сила в мире - сейчас основной конфликт развивается по линии США-Китай. За нас великие державы борются как за одну из возможных подпорок в глобальном противостоянии.

При этом какую бы сторону не выбрала Россия, она оказывается проигравшей - в любом новом мировом раскладе она на вторых-третьих ролях. Вроде Бразилии, Индонезии или даже Пакистана. Но не Германия, не Япония и даже не Индия.

Спрашивается. зачем россии присоединяться к кому либо, если для нее партия все равно проиграна?

Как говорят те же китайцы, мудря обезьяна сидит на дереве и смотрит, как львы дерутся.

А.Б.



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