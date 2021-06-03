Пять выводов по итогам праймериз ЕР

Вывесил довольно красноречивую табличку. Из неё следует, что товарищи из АП в Москве решили не морочиться и тупо нарисовать результаты праймериз.

Мои источники утверждали, что у московских полит.администраторов в ходе праймериз не было возможности электронной накрутки голосов, доступ к «красной кнопке» был на уровне Турчака. Этим объяснялось усердие управ в погоне за реальными голосующими.

Однако (и это вывод №1) с админресурсом в Москве дело плохо, как и пару лет назад. Пришлось включать накрутку. Думаю, кстати, что это не обойдётся без оргвыводов по москвичам со стороны Старой площади.

Обратите внимание на колонку «Сумма поданных голосов». Фактически, это и есть явка на выборах. И хотя была возможность голосовать более чем за 1 участника, я утверждаю, что таких голосов исчезающе мало. Хотя бы потому что обычные живые люди голосуют за того, кто им симпатичен и не будут голосовать ещё и за его соперника. (А вот боты, кстати, могут, на то они и боты). Ну и кроме того – админресурсные избиратели были заточены только на фаворита.

Таким образом (ха-ха) явка на праймериз кое-где достигала чуть ли не 16 процентов. То есть каждый шестой авторизовался и проголосовал. Смешно. Вот вам и доказательство «коррекции»

Вывод №2: коррекция результатов со стороны ЕР неизбежно приведёт к конфликтам внутри партии. Вот, например, по 204-му округу борясь за Буцкую против Змиевой – накрутили первой «белорусский процент» голосов, почти 56, а второй нарисовали 522. Что меньше, чем та же Змиева получила на муниципальных выборах (789) что опять-таки доказывает накрутку. Итог: Кира Змиева написала заявление о выходе из партии.

Из этого сделаем вывод №3. Попытка затеять УмГ на праймериз была пресечена администраторами, но дала полезные побочные эффекты в виде скандалов и встряски для бюрократов. Аппарат не любит встряску, а мы малыми силами её обеспечили. Как следствие – партийные бюрократы стали делать очевидные глупости. Значит, будем их беспокоить и в будущем.

Вывод №4. Онлайн-голосование в России (любое) – это безусловное зло, с ним надо бескомпромиссно бороться.

Ну и последний вывод, №5 (скорее моё ощущение): высшие российские политадминистраторы в целом готовы к белорусскому сценарию выборов, при котором итоги голосования будут нагло переписаны а недовольные получат дубинки, тюрьмы и тд.