Логика властей понятна: им нужны враги. Причем, враги опасные, способные раскачать лодку, подорвать устои, раздуть тлеющее пламя недовольства и совратить малолетнюю Россию на майдан.

Без таких врагов исчезает смысл существования неисчислимой российской полицейщины и венчающей ее авторитарной надстройки.

И хотя ни Гудков, ни Пивоваров на роль таких «поджигателей» никак не подходят, явно тяготея к умеренному крылу либеральной оппозиции, более серьезных врагов властям отыскать видимо не удалось. Более серьезные давно поразъехались — это в лучшем случае...

Вот и взялись за умеренных и осторожных.

Да еще и родственников под судебную молотилку подтягивают.

Ломают жизни.

И ведь не задумываются ни на минуту, что бесконечный поиск «внутренних врагов», в ситуации, когда угроза российского майдана существует лишь в воспаленном воображении бесноватых пропагандистов, рано или поздно подтолкнет спецслужбы к поиску «заговорщиков» среди самых преданных сторонников режима.

Такова неумолимая логика террора, как способа консолидации общества.

Проверено многократно.

Очередной оборот колеса вековечной российской мясорубки.

Тоска и безнадега.