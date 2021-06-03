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Московский листок

Вот и взялись за умеренных и осторожных

Опубликовано 03.06.2021 автором Илья Константинов в разделе комментариев 1

путин выборы царь кремль
Вот и взялись за умеренных и осторожных

Логика властей понятна: им нужны враги. Причем, враги опасные, способные раскачать лодку, подорвать устои, раздуть тлеющее пламя недовольства и совратить малолетнюю Россию на майдан.

Без таких врагов исчезает смысл существования неисчислимой российской полицейщины и венчающей ее авторитарной надстройки.

И хотя ни Гудков, ни Пивоваров на роль таких «поджигателей» никак не подходят, явно тяготея к умеренному крылу либеральной оппозиции, более серьезных врагов властям отыскать видимо не удалось. Более серьезные давно поразъехались — это в лучшем случае...

Вот и взялись за умеренных и осторожных.

Да еще и родственников под судебную молотилку подтягивают.

Ломают жизни.

И ведь не задумываются ни на минуту, что бесконечный поиск «внутренних врагов», в ситуации, когда угроза российского майдана существует лишь в воспаленном воображении бесноватых пропагандистов, рано или поздно подтолкнет спецслужбы к поиску «заговорщиков» среди самых преданных сторонников режима.

Такова неумолимая логика террора, как способа консолидации общества.

Проверено многократно.

Очередной оборот колеса вековечной российской мясорубки.

Тоска и безнадега.



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Всего комментариев к статье: 1
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Чем выше власть
Тем глубже написал 03.06.2021 03:11
Бункер.
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