Алчевск - новое Сараево

Многие помнят фразу: “Войны никто не хотел – война была неизбежна”. Давайте вспомним, из-за какого события разразилась Первая мировая война. Оставим за скобками глубинные истинные причины в виде противоречия между капиталами разных стран и стремления к господству при переделе рынков, и просто вспомним цепь событий.

28 июня 1914 года в боснийском городе Сараево группа заговорщиков из числа местечковой националистической организации “Млада Босна” совершает покушение на наследника австро-венгерского престола, эрцгерцога Франца Фердинанда. Покушение, начавшееся с неудачного броска бомбы, имело все шансы на провал, но Гаврило Принцип, один из троих заговорщиков, сумел довершить начатое, застрелив эрцгерцога и его жену, когда они направлялись в больницу проведать людей, раненых при броске бомбы. Заговорщики были схвачены. После убийства в Сараеве и других городах в течение нескольких дней бушевали антисербские погромы.

В то время Босния и Герцеговина уже шесть лет как была оккупирована Австро-Венгрией. Сербия же была независимым государством. И вот почти через месяц после убийства эрцгерцога Австро-Венгрия предъявляет Сербии ультиматум, включавший требования запрета сербских националистических организаций и расследования убийства эрцгерцога с выдачей Австрии всех причастных лиц с территории Сербии, который был отвергнут (принят почти весь, но не весь). И дальше пошла волна объявлений мобилизации и войны: 28 июля Австро-Венгрия объявляет войну Сербии, в течение нескольких дней Германия пытается убедить Австро-Венгрию сдать назад, Россия заявляет, что не допустит занятия Сербии и объявляет мобилизацию, Германия в ультимативной форме требует у России прекратить мобилизацию, и, получив от России отказ, объявляет ей войну. И всё завертелось…

А теперь давайте посмотрим на сегодняшнее положение дел. Россия и Украина уже пытались поиграть мускулами, проводя стягивание войск к границе. Отношения с Европой у России ни к чёрту, с Америкой не лучше. НАТО проводит масштабные военные учения в непосредственной близости от российских границ. И в этой связи любая дестабилизация может качнуть ситуацию в сторону необратимого развития событий…

И вот возьмём такое слабое место мира – Луганскую Народную Республику. Большая часть промышленных предприятий в ней разорена. Крупнейшее предприятие – Алчевский металлургический комбинат, ныне 12й филиал ЗАО “Внешторгсервис”. И на этом комбинате из пяти доменных печей более-менее рабочей осталась лишь одна. А рабочие до сих пор не могут получить зарплату за январь и поэтому с конца апреля бастуют. Из десяти тысяч работников на работу выходит порядка одной-двух сотен человек. Это при том, что заказы на предприятие поступают! Стало быть, деньги у “Внешторгсервиса” есть, нет просто желания платить по долгам. И именно компания “Внешторгсервис” ответственна за плачевное положение комбината.

Предприятие это градообразующее. Более того, на нём сейчас держится вся металлургия ЛНР. А в Алчевске живёт сто тысяч жителей, и остановка предприятия скажется на всём городе. А с учётом того, что от Алчевска до Луганска максимум час на автобусе, потеря работы в городе может в любой момент вызвать такие волнения, что режим нынешнего главы ЛНР Леонида Пасечника просто не удержится. Если хотя бы тысяча человек придёт к зданию администрации Луганска, то Пасечнику придётся бежать так же, как в своё время последний из Людовиков бежал из Версаля от голодной толпы.

И во что превратится ЛНР на несколько дней при таком раскладе? В аморфное и непонятное нечто. Нечто, что непонятно на что ориентировано, но понятно, что очень плохо лежит. А рядом находятся два хищника, один чуть более проворный, другой чуть более сильный – это Украина и Россия. Украина может рискнуть забрать ЛНР себе, пока не подсуетилась Россия. И скорее всего, зашевелится первой и в течение максимум недели возьмёт ЛНР себе… Если не вмешается Россия. А Россия вмешается наверняка. Не ради нормального присоединения ЛНР по крымской схеме, нет. Просто, чтобы украм не досталось. И в такой ситуации два хищника столкнутся лбами и вступят в открытый силовой конфликт. И в этой ситуации войска и флот НАТО не останутся в стороне. Просто потому, что не смогут безучастно наблюдать, как Россия “собирает земли русские” – проще говоря, не позволят России наращивать свой военно-промышленный потенциал путём захвата Украины. В самих странах НАТО сейчас тоже не всё гладко-сладко, и к войне они готовы вряд ли сильно лучше России, но лучше может и не быть, а инициативу терять нельзя.

И что в итоге? Получаем мы мировую войну. И роль Гаврило Принципа в ней сыграет фирма “Внешторгсервис” и лично её хозяин Сергей Курченко.

И как предотвратить вероятную мировую войну? Во-первых, погасить долги по зарплате – это не более миллиарда рублей. Во-вторых, передать Алчевский меткомбинат государству ЛНР. Можно даже выкупить. В-третьих, уже с государственным участием и государственными гарантиями (естественно, и с российскими тоже) возрождать производство, ремонтировать оборудование и выискивать выгодные заказы. Да, открыть для продукции комбината российский рынок. Загрузить его заказами. На год, на два, да какая разница? Сколько миллиардов рублей на это уйдёт – два? Пять? Десять? Помните, недавно Белоусов говорил, что металлурги “нахлобучили бюджет” на сто миллиардов? Так может, нахлобучить недометаллурга Курченко хотя бы на десятку-другую? Вам не кажется, что это рентабельнее мировой войны?