Анатолий Баранов: Черный день наступил уже, просто мы не хотим его замечать

Дал комментарий "Свободной прессе".

Привычка откладывать деньги по состоянию на май 2021 года осталась только у 25% россиян — это в 1,6 раза меньше, чем было в феврале 2021 года, когда их доля составляла 40%. Впрочем, каждый пятый гражданин планирует начать формировать сбережения в будущем, говорится в опросе страховой компании «Росгосстрах жизнь», на который ссылаются «Известия».

Из тех, у кого сбережения есть, каждый четвертый (25%) заявил, что сумма отложенных средств находится в диапазоне от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Каждый пятый (22%) накопил к моменту проведения опроса около 50 тыс. рублей, а каждый шестой (15%) похвастался наличием свыше 500 тыс. рублей в качестве финансовой подушки. От 100 тыс. до 200 тыс. рублей удалось отложить каждому десятому (11%), а от 200 до 300 тыс. рублей хранят у себя 8% имеющих сбережения россиян. Порядка 6% рассказали, что держат про запас от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а еще 13% не захотели сообщать размер своих накоплений.

При этом о наличии крупных сбережений в размере от 500 тыс. и более чаще говорили респонденты моложе 60 лет — об этом заявил каждый пятый представитель этой возрастной группы. Пенсионеры чаще молодых респондентов называли суммы в диапазоне от 100 тыс. до 200 тыс. (15% против 5%) и от 200 тыс. до 500 тыс. рублей (15,5% против 12%).

— Откладывать нечего стало, вот доля и сократилась, — считает политолог Анатолий Баранов (странная пошла манера называть меня не журналистом, а "политологом", которым я не являюсь). — Если только 25% откладывают — вот доля тех, кто от кризиса пострадал меньше. Если 500 тысяч рублей, то есть примерно 7 тысяч долларов, считаются у нас крупными сбережениями, это много говорит о состоянии нашей экономики.

Вы за такие деньги даже самую дешевую иномарку не купите, да и наше «ведро с гайками» с трудом. Что говорить о покупки квартиры или дачи? Это значит, что у нас даже большинство тех, у кого есть сбережения, имеет только «гробовые», совсем уж на черный день.

С трудом протянуть год без работы, а потом зубы на полку. А если, не дай бог, тяжело заболеешь, то таких сбережений хватит на неделю лечения в платной онкоклинике.

— Сообщается, что большая часть россиян с накоплениями откладывают деньги без конкретных планов, «на всякий случай». Какова вероятность наступления этого случая?

— Черный день наступил уже, просто мы не хотим его замечать. А в кризис говорить о стабильности как-то нелепо. Опять появились проститутки на столичных магистралях — долго их не было. Это не «падшие женщины», это в основном матери, которым нечем кормить детей. Женщины, которые не могут заработать на жизнь больше никак.

Скоро начнут опять воровать колеса с автомобилей — собственно, уже начали. А «черный день» — это теперь что угодно — те же колеса украли, а купить новые не на что — вот и сиди без работы, если на машине зарабатываешь.

Зубы выпали — огромная дыра в бюджете. Или ходи со щербатым ртом, но на работу с клиентами уже не рассчитывай. Это нищета всеобщая, вот что это такое.

— При этом каждый пятый гражданин планирует начать формировать сбережения в будущем. Все не так трагично в экономике, значит?

— Чтобы граждане снова начали откладывать, доходы их должны от чего-то увеличиться. А пока никаких признаков этого нет. И экономики уже нет. Есть только пепелище.

— Нужны ли вообще накопления в наше время?

— Людям свойственно иметь накопления. В противном случае если что-то случилось, нужно срочно занимать. Но вокруг все нищие, а кредитоваться в банке — это у нас просто грабеж. И шансов отдать кредит не много — заработки большинства ненадежны и падают. Накопления в долларах все же куда надежней. Если они есть, эти накопления.