Московский урбанистический форум открывает регистрацию участников

Передают, что на нем будут озвучены особенно авангардные планы московских властей в отношении города, исторической застройки и людей, которым не посчастливилось здесь жить в период мэрского срока Сергея Собянина и Анастасии Раковой.

Многие идеи, уже согласованные с Тверской, 13, «принесут на форум молодые урбанисты».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, известный целым рядом безумных строительных решений, анонсировал кое-что из этих идей на мероприятии «Изменение архитектурного облика столицы» в апреле. Так, центр Москвы, несмотря на протесты жителей, историков и прочих, будет застраиваться жилыми и офисными небоскребами.

Дальше – больше: пожилым людям будет настойчиво предложено уехать из столицы. Набережные Москвы будут застраиваться. Москвичей будут стимулировать не выезжать из своего района – т.е. во многих случаях, «сидеть в своем гетто». Транспортная ситуация ухудшается и от личных авто придется отказаться…

В общем, город будущего в стиле Дарк-таун.

Отметим, что, впервые за последние 150 лет, в последние годы отмечается выезд москвичей из столицы на ПМЖ в другие регионы. Идет не рост населения за счет миграции, а очевидное замещение коренного населения пришлым. Это заметно даже просто на улице: московский говор, считающийся эталоном русского языка, исчезает, и замещается другими…

А.Б.