На космодроме Восточный обнаружили новые махинации на сотни миллионов рублей

По данному факту Следственное управление СК России по Амурской области завело сразу два уголовных дела".

Полет "Орла" пока не виден

Подрядчик получил через должностных лиц АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ) за невыполненные работы 600 млн рублей. Во втором случае организация похитила еще почти 60 млн рублей, представив фиктивные документы.

Следствие считает, что с конца июля по ноябрь прошлого года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, отправили "Респекту" в общей сложности 700 млн руб., при этом своих обязательств по строительно-монтажным работам на объекте общество выполнило всего на 100 млн руб.

В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента Песков уже заявлял, что из средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, было похищено 11 млрд рублей. Сейчас уже заметно больше…

Кстати, официальные доходы главы Роскосмоса за прошедший отчетный год выросли почти в 2 раза…

Но уже найден "стрелочник": заместитель директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина освобожден от должности. Он курировал строительство космодрома Восточный. Новая кандидатура будет рассматриваться на наблюдательном совете предприятия 9 июня.