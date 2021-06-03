На космодроме Восточный обнаружили новые махинации на сотни миллионов рублей

По данному факту Следственное управление СК России по Амурской области завело сразу два уголовных дела".
Подрядчик получил через должностных лиц АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" (ЦЭНКИ) за невыполненные работы 600 млн рублей. Во втором случае организация похитила еще почти 60 млн рублей, представив фиктивные документы.
Следствие считает, что с конца июля по ноябрь прошлого года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, отправили "Респекту" в общей сложности 700 млн руб., при этом своих обязательств по строительно-монтажным работам на объекте общество выполнило всего на 100 млн руб.
В ноябре 2019 года пресс-секретарь президента Песков уже заявлял, что из средств, выделенных на строительство космодрома Восточный, было похищено 11 млрд рублей. Сейчас уже заметно больше…
Кстати, официальные доходы главы Роскосмоса за прошедший отчетный год выросли почти в 2 раза…
Но уже найден "стрелочник": заместитель директора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина освобожден от должности. Он курировал строительство космодрома Восточный. Новая кандидатура будет рассматриваться на наблюдательном совете предприятия 9 июня.
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м написал 03.06.2021 17:31
Александр Загонов... написал 03.06.2021 17:30
Бурелом написал 03.06.2021 17:12
моунт написал 03.06.2021 17:08
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" Нацбезопасность – в топку? Пентагон накрывает Россию «единой сетью» спутников при поддержке «Роскосмоса»
конце мая с космодрома Восточный был успешно запущен очередной российский «Союз» с 36 аппаратами низкоорбитальной широкополосной системы спутниковой связи OneWeb. «Роскосмос» пытается подать эту историю как выгодный контракт с «уважаемыми партнерами», только вот хорошо знающие историю проекта OneWeb, его хозяев и бенефициаров, не торопятся аплодировать. Главным заказчиком планетарного интернета с прошлого года является Пентагон, а главным противником предоставления «единой сети» частот в РФ была ФСБ. Теперь протесты наших силовиков почему-то не слышны, а представитель OneWeb в России уже заявил, что в конце 2021 г. россиян «облагодетельствуют» услугами компании. То есть спутники двойного назначения производства военного евроконцерна Airbus Defence and Space, обслуживающие ВС США, будут свободно работать в российском небе. Пока еще не поздно положить конец этому абсурду, и «Катюша» обращает внимание ответственных лиц и органов на большую военно-стратегическую угрозу безопасности.
В конце 2020 г. мы рассказывали, как близкий к банкротству проект транснацкорпораций (компания OneWeb LLC зарегистрирована в Британии, арендует офис в США, ее основал бывший топ-менеджер Google Грег Уайлер, а инвесторами являются известные ТНК: Airbus Group, Bharti Enterprises, Hughes Network Systems, (Hughes), дочерняя компания EchoStar Corp., Intelsat, Qualcomm Incorporated, The Coca-Cola Company, Totalplay, Grupo Salinas Company, Virgin Group и др.) был оперативно поддержан Пентагоном, ЦРУ и Конгрессом США, одобрившим госдотации под этот проект космической связи и слежки .
«Министерство обороны США является крупнейшим заказчиком OneWeb, и поэтому мы обеспечим наличие инструментов и средств для заключения контракта на обслуживание в ноябре этого года, когда наша сеть выйдет на уровень выше 50-й параллели», – заявил 26 марта с.г. глава отдела государственных услуг OneWeb Дилан Браун .
В марте OneWeb объявила о соглашении с интегратором и реселлером спутниковой связи TrustComm Inc. о предоставлении услуг военным пользователям США в северных широтах (прежде всего, в Арктике, но в эту же зону попадает вся территория РФ!). Чтобы увеличить свое присутствие в армии США, OneWeb надеется получить контракт с исследовательской лабораторией ВВС на участие в программе, известной как Defense Experimentation Using the Commercial Space Internet (экспериментальное использование коммерческого космического интернета в интересах обороны). OneWeb также планирует побороться за контракты Министерства обороны США, которыми управляет Управление коммерческой спутниковой связи Космических сил США. ..."
Сайт " http://katyusha.org/view?id=16835 "
Д.Рогозин - "патриот" России или деньги не воняют.
Упс написал 03.06.2021 16:46