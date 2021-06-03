"Социал Za" Обор новостей: Оппозиционное издание прекращает деятельность в День России #новости #выборы #кпрф Обзор новостей с Анатолием Барановым: 1. В новой холодной войне России уготована роль "всегда проигравшей" 2. «Единая Россия» на выборах в Госдуму намерена победить за счет внимания к социальным проблемам граждан 3. КПРФ выглядит куда лучше, чем «Единая Россия» в наших опросах 4. Новый закон от «Единой России» делает жильцов бомжами 5. На космодроме Восточный обнаружили новые махинации на сотни млн рублей 6. Московский урбанистический форум открывает регистрацию участников 7. Будущий губернатор предлагал бывшему сопернику по выборам взятку за отказ от борьбы 8. Макрон выдает Италии стариков-коммунистов, осужденных заочно к пожизненным срокам 9. Продолжается суд над сторонниками полковника Квачкова. Хотя сам он уже давно на свободе 10. Оппозиционное издание прекращает деятельность в День России



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