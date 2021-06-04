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Московский листок

У депутата от ЕР проходят обыски

Опубликовано 04.06.2021 в разделе комментариев 0

суд закон
У депутата от ЕР проходят обыски

Обыски проходят у депутата Законодательного собрания Новосибирской области и главы совета директоров ЗАО "Коченевская птицефабрика", одного из крупнейших подобных предприятий в региона, Александра Морозова.  

Александр Морозов - председатель комитета новосибирского Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам и заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия" по агитационно-пропагандистской работе.

В середине мая Морозов сообщал ТАСС, что работа производственных цехов фабрики приостановлена. 

***

Мне кажется, что причина обысков не политическая. А где-то ближе к воровству...

Конечно, быть владельцем крупного бизнеса в нашей стране весьма рискованно. Вот ты уважаемый бизнесмен, а вот уже шнырь в четвертом отряде. Короткая у нас дистанция между...

И никого не волнует, что ты депутат, и что от партии власти, и что в этой партии - видный деятель.

И картина получается неприглядная - постоянно кто-то из лучших людей направляется "на путь исправления". Вот и г-н Морозов, в свободное от птицеводства время занимался от имени партии агитационно-пропагандисткой работой. Так сказать, нес в массы высокие идеалы. А теперь сам нуждается в трудовом перевоспитании...

И как жить? Кому верить?

Как простому человеку не потерять нравственные ориентиры?

А.Б.



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