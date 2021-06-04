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Московский листок

Потешный 37-й год на фоне ПМЭФ

Опубликовано 04.06.2021 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Потешный 37-й год на фоне ПМЭФ

Кремль напугал, затравил и издергал сам себя. В результате власть находится в остром психозе, по управленческому аппарату запущена круговая истерика, Не приходя в сознание, неизвестно зачем в стране организован «потешный 37-й год», на реальный барыги из ФСБ не способны при всем желании.

Песков назвал оскорбительными совершенно безобидные, можно сказать дежурные высказывания Зюганова о манипуляциях на выборах. Лидер КРПФ говорит о таких манипуляциях, о подставных партиях перед каждыми выборами, и после них. Никогда раньше высказывания Зюганова не оценивались, как оскорбительные, что говорит о крайней нервозности и издерганности властей.

При этом 37 –й год имеет ограниченный характер, к примеру, он не распространяется на Петербургский Международный экономический форум (ПМЭФ), где будет всё, как всегда, включая откровенную фронду на завтраке Сбербанка.

Компрадорский союз олигархов и генералов ФСБ, зарабатывающих на открытых рынках и имеющий долю с эксплуатации России транснациональными корпорациями.

На форуме прекрасный инвестиционный климат. В это время агентами Запада и либералами назначены работники московского метро, массово увольняемые за регистрацию на сайте в поддержку Навального. Господа инвесторы могут весело посмеяться над этой ситуацией за бокалом шампанского.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
моунт написал 04.06.2021 02:39
" Господа инвесторы могут весело посмеяться над этой ситуацией за бокалом шампанского."
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Праздник не может длиться вечно и рано или поздно заканчивается и как учит нас история в таких случаях с не очень хорошим концом
для празднующих.
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