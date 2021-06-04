Собянин делает из Москвы "город любви"

Немного о приятном: мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «раньше строили коммунизм», а сейчас в Москве строят «город любви».

По его словам, «когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаем город любви — это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви»,— заявил Собянин в ходе Петербургского экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

В общем. Приезжайте в Москву, вас тут будут любить по-всякому. … таком, попереком…

Хорошо там у них, на Петербургском форуме.