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Московский листок

Собянин делает из Москвы "город любви"

Опубликовано 04.06.2021 в разделе комментариев 0

Немного о приятном: мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «раньше строили коммунизм», а сейчас в Москве строят «город любви».

По его словам, «когда власть говорит, что "мы занимаемся любовью" в том смысле, что мы создаем город любви — это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщенная идея и желание, как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви»,— заявил Собянин в ходе Петербургского экономического форума (цитата по «РИА Новости»).

В общем. Приезжайте в Москву, вас тут будут любить по-всякому. … таком, попереком…

Хорошо там у них, на Петербургском форуме.

 



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