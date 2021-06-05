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Московский листок

Зачем люди ходят по начальству, да ещё и коллективно? Почему им не сидится дома

Опубликовано 05.06.2021 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Зачем люди ходят по начальству, да ещё и коллективно? Почему им не сидится дома

3 июня 2021 года состоялся коллективный визит жильцов общежития «Москабеля» к депутату от Единой России Н.Н. Гончару. Изначально, сотрудникам приёмной не очень понравилось, что люди пришли группой, да ещё и с видеооператором, однако, после небольшой дискуссии на входе в кабинет, коллективный приём начался. По его итогам депутат обещал выступить с проблемой людей из общежития на последнем заседании Госдумы, а также подать запрос по данному поводу.

Зачем люди ходят по начальству, да ещё и коллективно? Почему им не сидится дома. На этот вопрос они отвечают сами:

«Мы заселялись в 70-80-х годах, когда было государство ещё, государственные предприятия. В силу обстоятельств многие жильцы остались жить в общежитии. Общежитие должно было быть передано городу (после чего жильцы должны получить право на приватизацию и социальный найм, см. ст. 7 закона «О введении в действие жилищного кодекса»), но «Москабель» не сделал этого. На наши неоднократные обращения в департамент имущества отписки были, что должен «Москабель» заниматься этим вопросом. Но «Москабелю» не интересен наш вопрос. Потому что они имеют прибыль, сдают свободную площадь по коммерческому найму».

Отметим, что Москабель стремится, чтобы пустующая площадь, а значит, и эта прибыль была побольше. Жильцов выживают всеми силами: «Мы отработали много лет. Например, я отработала более 25 лет, и проживаю на этой площади 43 года. Нас вообще могут выгнать на улицу. У нас внуки. Мы сейчас волнуемся из-за этого…».

«…Наш президент говорил по телевидению, что всем, кто стал на очередь на квартиры до 2005 года, дадут квартиры. А мы до сих пор живём в общежитии и нас игнорируют все. И департамент. И Москабель — вообще не хочет с нами разговаривать и готов хоть сейчас выгнать на улицу вместе с семьями!» - комментируют люди сложившуюся в нашем социальном государстве (по Конституции) ситуацию.



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