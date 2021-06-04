Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Город намерен выселить жителей дома на Ивана Франко через суд

Опубликовано 04.06.2021 в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Город намерен выселить жителей дома на Ивана Франко через суд

При этом москвичи являются собственниками своих квартир, и живут там всю жизнь.

Как сообщил активист района Кунцево Иван Рожков, его хотят выселить из собственной квартиры в рамках программы реконструкции кварталов 47-48.

«…прислали мне бумагу о лишении меня права собственности. От меня требуют освободить квартиру, в которой я прожил всю жизнь. Она будет передана в собственность «города Москвы», – рассказал в социальной сети Facebook житель района Кунцево.

«Прекратить право собственности на квартиру», «передать в собственность города Москвы», «выселить из квартиры» и «обратить к немедленному исполнению» – это формулировки из судебного иска, поданного ДГИ против меня и моего брата в Кунцевский районный суд, – написал также Иван Рожков. – В чем же я виноват, что меня выселяют из собственной квартиры? В том, что земля под моим домом приглянулась строительному олигарху».

Как следует из искового заявления, Департамент городского имущества города Москвы просит прекратить право собственности Ивана и Савелия Рожковых на квартиру в доме по улице Ивана Франко, передать квартиру в собственность города, а их самих выселить с предоставлением жилья по другому адресу.

Из документа также следует, что выселение Рожковых «производится на основании Жилищного кодекса РФ, Закона города Москвы от 31.05.2006 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве».

Рожков пояснил, что переезжать в другую квартиру он не планирует.

«У меня есть квартира, она принадлежит мне по праву собственности. Я не смотрел предлагаемое мне жилье, потому что меня мало интересуют его качество и параметры. И я требую, чтобы мое право собственности уважалось, и чтобы мне оставили мою квартиру, которая по всем законам и по всем правам является моей. Мне чужая квартира не нужна, я на нее не заработал, не выбирал ее и жить там не хочу. У меня есть квартира, которую я считаю своей, и отдавать ее я не хочу», – поделился с изданием житель района Кунцево.

По словам Ивана Рожкова, в доме 22, корп.4 на Ивана Франко еще остались жители, которые также не хотят переселяться в предлагаемое жилье.

Думается, что «Единая Россия» должна внести поправку в закон, которая бы позволяла сносить дома вместе с жильцами. Тогда подобные конфликты не возникали бы.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • ЛДПР или любая другая партия?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Социал Za" Обор новостей: Оппозиционное издание прекращает деятельность в День России
"Социал Za" Обор новостей: Оппозиционное издание п...
03.06.2021
Собянин делает из Москвы "город любви"
Собянин делает из Москвы "город любви"
04.06.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Стране нужны рабы, да - нужны рабы! (0)
Город намерен выселить жителей дома на Ивана Франко через суд (0)
Собянин делает из Москвы "город любви" (0)
Депутат от КПРФ жестко разнес пенсионную реформу и обратился к известным людям! (4)
Потешный 37-й год на фоне ПМЭФ (4)
У депутата от ЕР проходят обыски (9)
"Социал Za" Обор новостей: Оппозиционное издание прекращает деятельность в День России (0)
На космодроме Восточный обнаружили новые махинации на сотни миллионов рублей (7)
Московский урбанистический форум открывает регистрацию участников (5)
Анатолий Баранов: Черный день наступил уже, просто мы не хотим его замечать (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "А что?" Обзор новостей с Анатолием Барановым
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Обор новостей: Новый закон от Единой России делает жильцов бомжами
Дарья Митина Дарья Митина: Понравилось
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Потешный 37-й год на фоне ПМЭФ
Дарья Митина Дарья Митина: 90!!!! Виват!!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss