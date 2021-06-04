Город намерен выселить жителей дома на Ивана Франко через суд

При этом москвичи являются собственниками своих квартир, и живут там всю жизнь.

Как сообщил активист района Кунцево Иван Рожков, его хотят выселить из собственной квартиры в рамках программы реконструкции кварталов 47-48.

«…прислали мне бумагу о лишении меня права собственности. От меня требуют освободить квартиру, в которой я прожил всю жизнь. Она будет передана в собственность «города Москвы», – рассказал в социальной сети Facebook житель района Кунцево.

«Прекратить право собственности на квартиру», «передать в собственность города Москвы», «выселить из квартиры» и «обратить к немедленному исполнению» – это формулировки из судебного иска, поданного ДГИ против меня и моего брата в Кунцевский районный суд, – написал также Иван Рожков. – В чем же я виноват, что меня выселяют из собственной квартиры? В том, что земля под моим домом приглянулась строительному олигарху».

Как следует из искового заявления, Департамент городского имущества города Москвы просит прекратить право собственности Ивана и Савелия Рожковых на квартиру в доме по улице Ивана Франко, передать квартиру в собственность города, а их самих выселить с предоставлением жилья по другому адресу.

Из документа также следует, что выселение Рожковых «производится на основании Жилищного кодекса РФ, Закона города Москвы от 31.05.2006 «Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве».

Рожков пояснил, что переезжать в другую квартиру он не планирует.

«У меня есть квартира, она принадлежит мне по праву собственности. Я не смотрел предлагаемое мне жилье, потому что меня мало интересуют его качество и параметры. И я требую, чтобы мое право собственности уважалось, и чтобы мне оставили мою квартиру, которая по всем законам и по всем правам является моей. Мне чужая квартира не нужна, я на нее не заработал, не выбирал ее и жить там не хочу. У меня есть квартира, которую я считаю своей, и отдавать ее я не хочу», – поделился с изданием житель района Кунцево.

По словам Ивана Рожкова, в доме 22, корп.4 на Ивана Франко еще остались жители, которые также не хотят переселяться в предлагаемое жилье.

Думается, что «Единая Россия» должна внести поправку в закон, которая бы позволяла сносить дома вместе с жильцами. Тогда подобные конфликты не возникали бы.