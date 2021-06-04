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Московский листок

Стране нужны рабы, да - нужны рабы!

Опубликовано 04.06.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Стране нужны рабы, да - нужны рабы!

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что стоимость жилья в России увеличивается из-за ряда факторов.

Хуснуллин объяснил, что из-за пандемии сроки поставок материалов и выполнения строительства срывались. Кроме того, работники болели, поэтому проекты также замедлялись. На рост цен влияет и такой фактор, как нехватка трудовых ресурсов.

По словам вице-премьера, более одного миллиона мигрантов выехали из страны, но не вернулись.

Н-а… Москва – Третий Рим, а в Риме такие вопросы решались просто – нужны новые рабы, а значит нужна новая победоносная война.

А если войны нет с врагом внешним, то сгодится и война с врагом внутренним. И вот уже Минэкономики прорабатывает с ФСИН способы привлечения заключенных к трудовой деятельности.

А что?

Просто перепостил фотку в фейсбуке. Называется «Последний житель». Поселок Советский, Воркута.

Ничего, скоро жизнь наладится. После выборов в сентябре обещают много отличных трудовых ресурсов.

А.Б.



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