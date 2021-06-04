Омбудсмен Татулова: "Вы на нас плюете. А мы вас ненавидим"

Председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на ПМЭФ - об инвестиционном климате: "Первый шаг здесь, конечно, сделан - третий день форума и еще никого не арестовали. Это огромный шаг!"

- Кстати, "один крупный олигарх с Урала", активно донативший то по 3 тыщи евро, то по 5 тыщ на известный сайт, сегодня сорвал сессию ПМЭФ, которую он должен был вести, не явившись на неё? - Сообщает Дарья Митина.

А что-то даже и не смешно... Олигарх потому и олигарх, что точно не дурак. А статья за финансирование терроризма и экстремизма никуда не делась.

Вот и взялись за умеренных и осторожных

Думаю, сейчас и омбудсмен Татулова, в миру еще и владелица сети кафе "АндерСон", размышляет, не арендовала ли чего ее тетя...

Гудкова арестовали с тётей

А.Б.