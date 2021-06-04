В совет директоров "Роснефти" за хорошее поведение

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании утвердили новый состав совета директоров, в который вошла экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

В России дама получил известность, когда Путин неожиданно приехал на ее сводьбу и станцевал танец с невестой.

Отставные европейские политики попадают в совет директоров российских компаний из-за закрепившейся в России так называемой "почетной пенсии". То же самое мы видим на примере бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который тоже входит в совет директоров «Роснефти».

Вообще, в составе совета директоров компании, имеющей в начала приставку "Рос" и статус "национальной" входит немало людей с несколько неожиданными для средней полосы именами: бывший глава BP Роберт Дадли, главный исполнительный директор BP Бернард Луни, представители Qatar Investment Authority Файзал Алсуваиди и Хамад Рашид аль-Моханнади, исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, председатель правления Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, а также уже упоминавшийся бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Все они получают очень приличные, даже по европейским меркам, деньги. Которые даже не снились российским пенсионерам.

А.Б.