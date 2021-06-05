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Московский листок

Путин еще немножко ограничил выборный процесс

Опубликовано 05.06.2021 в разделе комментариев 2

путин выборы кремль
Путин еще немножко ограничил выборный процесс

Президент Путин подписал закон о запрете на участие в выборах любых уровней для людей, причастных к деятельности экстремистских организаций.

Руководители и учредители террористических и экстремистских сообществ не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации таких организаций, а остальные — в течение трех лет.

Cчитаться причастностью к экстремистским организациям ,eltn:

— заявления (в том числе в интернете) в поддержку организации или отдельного ее мероприятия;

— перечисление денег организации или отдельному ее мероприятию;

— организационно-методическая, имущественная и консультативная помощь организации или отдельному ее мероприятию.

***

Было б странно, если б не подписал. И все же...

Закон очевидным образом имеет обратную силу - сначала организация проводит какую-то деятельность, в ней, естественно, участвуют какие-то люди, а уже потом она признается экстремистской - и вот вам поражение в правах.

Особенно, конечно, перечисление денег - ну перечислили вы сто рублей, скажем, на марш в защиту птиц, а его, как потом выясняется, проводит какая-нибудь "не такая организация". И все - лишенец.

Но в рамках нынешнего уровня демократических свобод все выглядит не очень грозно. Каковы у вас шансы избраться куда-то в приличное место, от оппозиции? Прямо скажем, небольшие. В поселковый совет изберетесь, но это ни на что не влияет. Ну не изберетесь теперь поселковым депутатом - невелика потеря.

Не сможет теперь Навальный конкурировать на выборах в Собяниным. Так он и раньше не мог - его только голосами "Единой России" допустили. А теперь и без экстремизма не сможет выдвинуться - как судимый.

Кстати, вот уже можно считать эту заметку консультативной помощью неназванным экстремистам. 

Хотя и кремлю тоже помощь: у нас и так выдвинуться куда-либо на выборы - это очень труднорешаемая задача. А с дополнительными ограничениями участвовать в выборах смогут только члены "Единой России", да и то, если кто без судимостей...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Дерипаска: "Президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские,
хахахахахахахахахаххх написал 05.06.2021 01:28
ЛИКУЮТ...
Хоть ликуй, хоть не ликуй...
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Дерипаска: "Президент победил. У него сейчас есть карт-бланш не только на эти выборы думские,
не только на выборы 2024 года, написал 05.06.2021 01:26
у него карт-бланш до 2030 года."
.
ЛИКУЮТ...
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