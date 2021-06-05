Обзор новостей с Анатолием Барановым: В стране категорически не хватает рабов #гудков #минфин Обзор новостей с Анатолием Барановым: Дмитрия Гудкова освободили В стране категорически не хватает рабов Партия власти выделяет из себя трудовые ресурсы для ФСИН Город намерен выселить жителей дома на Ивана Франко через суд домом приглянулась строительному олигарху». Мещанский суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии бывшего заместителя руководителя Росимущества Безработные не получат детских пособий? «Пенсионерке Володина» сделали перерасчет Минфин РФ в течение месяца изменит структуру Фонда национального благосостояния Новый виток киргиз-таджикской войны Собянин делает из Москвы «город любви»



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