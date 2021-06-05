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Московский листок

Прокатят ли либералы Марину Литвинович в округе?

Опубликовано 05.06.2021 в разделе комментариев 1

путин выборы кремль

Марина Литвинович намерена идти на выборы в 198-м округе на севере Москвы вместо Юлии Галяминой: «Начнем с того, что я родилась и долго жила на Соколе, на 3-й Песчаной улице, - пишет сама марина Литвинович в своем ФБ. - Первые шаги делала в парке Березовая роща. Пела в хоре «Радость» в ДК МАИ. Вся история моей семьи связана именно с севером Москвы. В общем, я очень хорошо знаю наш округ, это мое «место силы».

- И самая важная причина. Как вы знаете, в этом округе должна была идти на выборы Юлия Галямина, которую по политическим мотивам осудили и лишили возможности баллотироваться. Но мы с Юлей – уже много лет одна команда. И если «с поля» убрали одного, на его место выходит другой, - закончила Литвинович.

Марину и я бы поддержал, как говорится, «задрав штаны бежал за комсомолом».

Литвинович выперли из ОНК 

Но уже внутри либеральной части политического спектра возник конфликт: там уже есть ожидаемый кандидат – муниципальный депутат, тоже женщина, и вполне себе активная.

Как и прежде, либеральная общественность может выдвинуть двух вполне достойных кандидатов, и растянуть голоса. В результате чего не пройдет ни один. А ведь будут еще и кандидаты от других частей политического спектра.

Та же история в соседнем округе, где от КПРФ выдвигается Андрей Гребенник, глава муниципального совета в Щукино.

Много лет уже там сотрудничают КПРФ и «Яблоко», благодаря чему удалось подвинуть партию власти в районе.

Но вот, буквально вчера вечером с ним обсуждали – «Яблоко» намерено выставить кандидатов во всех муниципальных округах и в Госдуму.

- Мы же растянем голоса и проиграем, - возмущен Гребенник, а что толку? Говори – не говори…

«Мы, говорят, готовы сотрудничать, но кандидатов выставим везде…»

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
2213 написал 05.06.2021 10:16
Очень может быть,что и "растягивать голоса",несогласным с властью-не придется совсем.К примеру,от выборов технично отгородили галямину,значит,так же легко могут убрать из обоймы и литвинович,а поскольку у едроссов дела нынче совсем нехороши,то власть уже не брезгует откровенно шулерскими методами,как-то: влезает через портал гос.услуг в личные кабинеты граждан,давит на них через работодателей,заводит на конкурентов едра-уголовные дела (на пустом месте),и все это,с единственной целью-правдами и неправдами обеспечить карманной партии власти "решительную победу",чтобы потом,так же "решительно",с ее помощью проводить политику геноцида,по отношению к своим "якобы согражданам",для которых родное правительство намного страшнее всех иностранных агентов на свете.
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