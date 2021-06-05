Прокатят ли либералы Марину Литвинович в округе?

Марина Литвинович намерена идти на выборы в 198-м округе на севере Москвы вместо Юлии Галяминой: «Начнем с того, что я родилась и долго жила на Соколе, на 3-й Песчаной улице, - пишет сама марина Литвинович в своем ФБ. - Первые шаги делала в парке Березовая роща. Пела в хоре «Радость» в ДК МАИ. Вся история моей семьи связана именно с севером Москвы. В общем, я очень хорошо знаю наш округ, это мое «место силы».

- И самая важная причина. Как вы знаете, в этом округе должна была идти на выборы Юлия Галямина, которую по политическим мотивам осудили и лишили возможности баллотироваться. Но мы с Юлей – уже много лет одна команда. И если «с поля» убрали одного, на его место выходит другой, - закончила Литвинович.

Марину и я бы поддержал, как говорится, «задрав штаны бежал за комсомолом».

Литвинович выперли из ОНК

Но уже внутри либеральной части политического спектра возник конфликт: там уже есть ожидаемый кандидат – муниципальный депутат, тоже женщина, и вполне себе активная.

Как и прежде, либеральная общественность может выдвинуть двух вполне достойных кандидатов, и растянуть голоса. В результате чего не пройдет ни один. А ведь будут еще и кандидаты от других частей политического спектра.

Та же история в соседнем округе, где от КПРФ выдвигается Андрей Гребенник, глава муниципального совета в Щукино.

Много лет уже там сотрудничают КПРФ и «Яблоко», благодаря чему удалось подвинуть партию власти в районе.

Но вот, буквально вчера вечером с ним обсуждали – «Яблоко» намерено выставить кандидатов во всех муниципальных округах и в Госдуму.

- Мы же растянем голоса и проиграем, - возмущен Гребенник, а что толку? Говори – не говори…

«Мы, говорят, готовы сотрудничать, но кандидатов выставим везде…»

А.Б.