Петербургский международный экономический форум – место, где можно увидеть настоящее лицо власти

«Ни одного слова о великой победе над фашизмом, - заявляет эксперт Дмитрий Якушев. - Никто не осуждает батальон «Азов» и не вспоминает о блоке НАТО у наших границ. Все, наоборот, ждут иностранных инвесторов (агентов) и говорят об избыточной роли государства в экономике.

Кощунственные, не содержащие патриотизма речи, произносятся на завтраке Сбербанка в присутствии ключевых министров правительства, руководителей крупнейших корпораций и банков. Богатейший человек России Алексей Мордашов прямо заявил, что жадность – это хорошо».

А ведь и правда… Путина там, конечно, выслушали. Но он, по обыкновению, ничего конкретного не сказал.

Зато в первый же день одним из спикеров форума стал 19-летний Даня Милохин. Звезда TikTok подискутировало на тему бизнеса и блогинга и в рамках беседы попросило всех присутствующих, в том числе и Ксению Собчак, лечь на пол, чтобы сняться в ролике для популярной сейчас социальной платформы.

А что?

Политолог, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин по этому поводу сказал:

«Мы в течение года обсуждали издевательства над здравым смыслом со стороны финансово-экономического блока правительства, представители которого делают много ярких и, прямо скажем, неоднозначных заявлений. Почему бы не довести эту ситуацию до абсурда и не сделать лицом одной из секций ПМЭФ-2021 Даню Милохина? Чем отличается, допустим, ряд абсурдных заявлений господина Силуанова или госпожи Набиуллиной от поведения Дани Милохина?»