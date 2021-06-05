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Московский листок

Петербургский международный экономический форум – место, где можно увидеть настоящее лицо власти

Опубликовано 05.06.2021 в разделе комментариев 3

путин экономика силуанов
Петербургский международный экономический форум &#8211; место, где можно увидеть настоящее лицо власти

«Ни одного слова о великой победе над фашизмом, - заявляет эксперт Дмитрий Якушев. - Никто не осуждает батальон «Азов» и не вспоминает о блоке НАТО у наших границ. Все, наоборот, ждут иностранных инвесторов (агентов) и  говорят об избыточной роли государства в экономике.

Кощунственные, не содержащие патриотизма речи, произносятся на завтраке Сбербанка в присутствии ключевых министров правительства, руководителей крупнейших корпораций и банков. Богатейший человек России Алексей Мордашов прямо заявил, что жадность – это хорошо».

А ведь и правда… Путина там, конечно, выслушали. Но он, по обыкновению, ничего конкретного не сказал.

Зато в первый же день одним из спикеров форума стал 19-летний Даня Милохин. Звезда TikTok подискутировало на тему бизнеса и блогинга и в рамках беседы попросило всех присутствующих, в том числе и Ксению Собчак, лечь на пол, чтобы сняться в ролике для популярной сейчас социальной платформы.

А что?

Политолог, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин по этому поводу сказал:

«Мы в течение года обсуждали издевательства над здравым смыслом со стороны финансово-экономического блока правительства, представители которого делают много ярких и, прямо скажем, неоднозначных заявлений. Почему бы не довести эту ситуацию до абсурда и не сделать лицом одной из секций ПМЭФ-2021 Даню Милохина? Чем отличается, допустим, ряд абсурдных заявлений господина Силуанова или госпожи Набиуллиной от поведения Дани Милохина?»



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Всего комментариев к статье: 3
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Ни одного слова о великой победе над фашизмом, - заявляет эксперт Дмитрий Якушев.
Форумчанин написал 05.06.2021 11:17
А ведь самое место, чтобы заявлять. И заявлятели под стать.
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(без названия)
Попрошайка написал 05.06.2021 11:14
Владимир Владимирович, подкиньте денежек. Силуанов, вслед за Чубайсом проговорился, что денег у него очень много, компенсировать санкции Вексельбергу от Сша, это так важно. А мне вот не хватает денег на содержание детей Вексельберга, детей и внуков некоего Путина, Мордашова, Силуанова, Чубайса,Грефа и прочих соучастников Петербургской сходки. Подкиньте денежек, а...?
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(без названия)
стоик7907 написал 05.06.2021 11:12
Этот форум - показатель изоляции режима карлика?
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